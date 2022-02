Superpoze associe 5 sons de sa vie !

C’est en nous rendant à l’Hyper Week-end Festival le week-end dernier que nous avons rencontré Superpoze, et qui justement, a publié dernièrement son nouvel album. Pour aficia, il associe cinq morceaux à sa vie !

Malgré le contexte sanitaire loin d’être en faveur des salles de concerts, l’Hyper Weekend Festival qui se tenait les 21, 22 et 23 janvier dernier à la Maison de la Radio et de la Musique, a tenu toutes ses promesses. Sur place, nous avons rencontré Superpoze, présent à cette occasion. Le producteur vient de publier son nouveau single “Parabel” empreinte de voyages, énonciateur d’un quatrième opus prévu pour le printemps. À cette occasion, nous lui avons demandé d’associer ses morceaux à des époques de sa vie. Vous allez voir, c’est toujours surprenant !

Superpoze en interview :

1 Un morceau qui définit ton état actuel ?

Swans – A Little God in My Hands

2 Une musique de film qui t’a longtemps inspiré pour la production et composition d’un album ?

J’aime beaucoup ces deux bandes originales, qui n’ont pas grand chose à voir l’une avec l’autre. J’aime la première pour la simplicité de son thème et ce mélange de musique folklorique et rock. Et la seconde pour ses percussions et ses voix mystérieuses.

3 Le morceau issu de ta discographie qui te caractérise le mieux en tant qu’artiste ou dont tu es le plus fier ?

C’est ce morceau – et tout l’album dont il est issu – qui se rapproche le plus de mes désirs et ambitions en musique. J’ai également beaucoup de tendresse pour mon album Opening.

4 Un morceau d’un artiste que tu aurais croisé au cours de ton parcours, qui t’a scotché ?

C’est épique et brûlant ! J’adore.

5 Un titre que tu aurais écouté et qui, inconsciemment ou consciemment t’as donné envie de faire / inspiré, pour ce troisième album à paraître au printemps ?

Sublime version, sûrement ma préférée de toutes. La constance de la mélodie, fiable et belle, qui dérive très lentement vers quelque chose d’étrange et, à la fin, presque maléfique. 15 minutes d’une mélodie connue de tous qui nous entraine dans un monde riche et qui fourmille de sons, d’idées, d’esprit.

Découvrez “Parabel”, le nouveau clip de Superpoze :