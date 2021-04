5 ans après le succès de “El mismo sol”, Alvaro Soler revient avec “Magia”, son nouveau single ! aficia a pris de ses nouvelles à cette occasion !

Le premier succès “El mismo sol” d’Alvaro Soler est encore sur toutes les lèvres. Il y a eu ensuite les titres “Sofia”, “Lo Mismo” (réenregistré avec Gims) puis “La cintura”.

L’artiste charismatique barcelonais annonce la sortie de son troisième album Magia, dont le premier extrait éponyme est déjà un succès partout dans le Monde. Un titre ensoleillé, plein d’espoir, et qui donne le sourire, comme il le raconte lui-même au cours d’un échange…

Bonjour Alvaro, te revoilà après avoir fait une pause presque forcé en 2020. En quoi la COVID-19 a bouleversé ta façon de travailler ?

Ce qui est certain, c’est que cela m’a donné plus de temps pour travailler sur de nouvelles chansons ! J’adore écrire et produire donc j’ai vraiment aimé avoir assez de temps pour le faire sans délais raccourcis. J’ai expérimenté beaucoup de nouveaux instruments que j’ai achetés durant ma tournée en Amérique Latine. C’était tellement amusant !

Quel est ton état d’esprit pour faire face à l’année 2021 ?

J’essaie de rester positif. Bien sûr, j’ai des jours plus difficiles que d’autres en raison de toutes les restrictions et de la liberté limitée, mais je me concentre sur les petites choses qui me rendent heureux.

Avec ton nouveau single “Magia”, c’est toujours la même recette ? Donner du bonheur, de la positivité et fédérer ?

Oui ! Nous avons tous vu à quel point la musique unit les gens partout dans le monde, surtout depuis l’année dernière ! La puissance de la musique est incroyable et nous devons l’utiliser…

En 2018, tu as sorti une collaboration avec le Français Gims. Y a-t-il d’autres artistes francophones qui arrivent jusqu’à tes oreilles à Barcelone et avec lesquels tu aimerais éventuellement travailler ?

Oui Gims est incroyable ! J’aimerais faire quelque chose avec Slimane et Vitaa également…

À quoi doit-on s’attendre en 2021 de la part d’Alvaro Soler ?

De la musique, de la musique et encore de la musique ! Et je travaille aussi très dur pour pouvoir me produire sur scène cette année.

Découvrez Magia, le futur album d’Alvaro Soler :