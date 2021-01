Camille et Julie Bertollet sont de retour dans les bacs avec une nouvelle édition de l’album Nos 4 saisons. L’occasion pour aficia de leur poser quelques questions.

Révélées par l’émission ‘Prodiges’ sur France 2 qui a littéralement changé leur vie, les deux sœurs Berthollet ne cessent de nous surprendre. Dernière surprise en date, la publication loin d’être prévue, d’un DVD de l’album Nos 4 saisons et de nombreux inédits comme Camille et Julie auront l’occasion d’en parler au cours de cet entretien.

Une interview qui est également l’occasion pour nous de faire le bilan de l’année 2020, de leur collaboration sur l’album Mesdames de Grand Corps Malade, et pour elles, d’annoncer de beaux projets pour 2021…

Camille et Julie Berthollet : l’interview…

Si vous deviez résumer votre année 2020 en quelques mots ?

On a sorti plus d’enregistrements et de vidéos YouTube qu’on a pu faire de concerts, mais on compte sur 2021 pour faire les 3 ! Mais les quelques concerts que l’on a pu faire cette année ont été particulièrement riches en émotions et en énergie !

On vous a déjà entendu avec des artistes issus de la scène urbaine et de la variété française (MB14, Grand Corps Malade…). Est-ce important pour vous de garder un pied vers une musique plus actuelle, qui s’éloigne de votre répertoire de prédilection ?

On a toujours considéré la diversité musicale comme une richesse et on ne voit pas de barrières entre les différents styles ! On adore l’émulation qui se crée à chaque fois que l’on collabore avec un artiste qui nous inspire. Le dernier titre que l’on a enregistré avec Grand Corps Malade et Mosimann sur l’album Mesdames est un titre qui nous parle particulièrement car il parle des chemins de traverse qu’on choisit de prendre en temps qu’artistes. C’était un honneur de chanter et jouer sur ce titre !

Étant donné que votre tournée a été reportée, cette nouvelle édition de votre album Nos 4 saisons n’est-elle pas une façon de combler le manque de concert finalement ?

Totalement, ça n’était pas prévu ! Cette nouvelle édition contient notre premier DVD, sur lequel est gravé notre grand concert au Théâtre des Champs-Élysées avec de nombreuses surprises. On ne se doutait pas au moment de le préparer que les captations seraient la seule manière de proposer de la musique live à notre public en 2020 !

Quel serait l’argument que vous donneriez pour acheter ce DVD ?

Cette édition spéciale de Nos 4 Saisons contient notre dernier album sur lequel est enregistrée notre version personnelle des fameuses “4 Saisons” de Vivaldi ainsi que 4 chansons pop inédites que nous avons composées en nous inspirant de Vivaldi.

Les textes de ces chansons sont très personnels, “Regard d’été” a été entièrement écrit et composé par Julie, notre relation fusionnelle a inspiré Ycare pour un deuxième texte et Joyce Jonathan nous a rejointes sur le titre “Pour être une femme”. Et évidemment, le DVD présent dans cette édition est très précieux à nos yeux : il est le support d’un grand moment d’émotion partagée avec le public !

Avez-vous commencé à travailler sur de nouveaux projets pour 2021 ?

Bien sûr ! Nous avons toujours la tête pleine de projets et préparons actuellement notre nouveau show de tournée ainsi que des compos, des collabs et des enregistrements ! Soyez prêts, 2021 on arrive et nous avons tellement hâte de vous retrouver enfin !