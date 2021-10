Instrumentarium en interview : “On veut bousculer les repères du public”

Quelques minutes avant de monter sur scène à la “Fiesta des Suds”, aficia est allé à la rencontre d’Instrumentarium, un groupe local !

Ils s’appellent Matthieu et Rémi et font partie du groupe Instrumentarium, un groupe de musique électronique, composé de 3 percussionnistes virtuoses, de 2 architectes déraisonnables et de 2 geeks des musiques électroniques et d’un light show synchronisé. Vous imaginez un peu plus ce que ça peut donner en live ?

Après avoir joué au Sziget Festival (Hongrie) ou encore aux Vieilles Charrues, le groupe se posait à la Fiesta des Suds (Marseille). Rencontre avec le scénographe et le producteur du groupe…