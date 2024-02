On l’a découverte dans l’émission « The Voice Kids ». La chanteuse Amandine Prost vient de dévoiler son premier album « Internative ». Un opus à mi-chemin entre la pop et la variété française.

L’interview Flash d’Amandine Prost :

1.

Hello Amandine, peux-tu te présenter ?

Je dirais que je fais de la chanson pop française ou variété, on ne sait pas toujours où me classer. Aussi, ça me va bien d’être classé différemment selon les médias. Mais je dirais que la seule variable qui ne change pas c’est la langue française. On m’a peut être découverte dans l’émission The Voice Kids. Depuis, j’ai pris le temps de peaufiner mon premier album Internative pendant cinq années qui vient de sortir.

2.

C’est facile de défendre des chansons qu’on a écrites des années en arrière ?

Ça peut être difficile c’est vrai. Mais j’ai toujours fait en sorte de partir d’un sujet intime pour aller vers l’universel . Ce qui peut en faire une lecture différente. Et j’écris des chansons qui s’adressent à chacun d’entre nous finalement.

3. Ton album est estampillé « variété française », même si tu l’as dit, il inclue pas mal de sonorités pop aussi. C’est facile de défendre ce genre musical aujourd’hui ?

Je ne sais pas si c’est de la variété en fait. Mais c’est sûr qu’effectivement cet esthétisme n’est pas le plus attendu ou le plus vendeur. Après, je ne cherche pas à faire de la musique de niche qui va rester dans une cave. Il y a une connotation populaire assumée, qui va aussi vers la pop forcément.

4.

Tu as été programmée à l’Hyper Weekend Festival grâce au dispositif Riffx. Qu’est-ce que ça t’a apportée de participer à un tel tremplin ?

Je dirais de la confiance en moi et en mon projet. Et puis, avoir l’aval de Didier Varrod et de Radio France c’est formidable aussi. Ça me pousse à continuer dans la voix dans laquelle je me suis embarquée. Et ça me permet de garder l’envie intacte, si je sais que dans les oreilles de Radio France ça résonne. Porter ce projet sur la jolie scène de ce festival, ça me donne envie d’en faire toujours plus.

5.

Justement, l’aspect scénique tu le travailles comment ?

Pour moi c’est le gros enjeu de cette année, la scène. On propose une formule scénique légère, on est 3 sur scène : 2 claviéristes et moi. Ce qui est peu commun en fait. On vient reprendre les couleurs de l’album avec cette formule. On a des demandes de résidence en cours et puis surtout la date des Trois Baudets où il y a aura pas mal de surprises…

Découvrez ‘Internatives’ de Amandine Prost :