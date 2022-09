À l’occasion de son album As I Am, nous avons rencontré Charlie Winston. 5 questions pour en savoir plus sur son opus !

De ses influences, à la conception de ses clips en passant par ses collaborations avec Vianney et Ibrahim Maalouf, Charlie Winston nous dit tout en 5 questions sur son album As I Am.

L’interview ‘Flash’ de Charlie Winston est à retrouver sur notre instagram aficiaoff :