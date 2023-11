Vianney : il n’y a pas que des têtes d’affiches sur ‘2 à 3’ 

Le nouvel album à 2 à 3 de Vianney était l’un des albums les plus attendus de cette fin d’année. Mais aficia aime mettre l’accent sur la jeune génération. Janie, Aiden et Mentissa font partie des (toutes) jeunes invitées de ce projet…

Nous connaissions déjà un bon nombre de duos que contiendrait ce quatrième et nouvel album baptisé à 2 à3 de Vianney. Parmi eux, Bigflo & Oli, Renaud, Zazie ou encore Charlie Winston et Ed Sheeran. Ce sont des mastodontes de la variété française et anglophone, et pour la plupart des amis de Vianney, faisant de cet album l’un des plus garnis de collaborations de ces 10 dernières années. Mais le but n’étant pas forcément d’avoir les plus gros noms sur son album. Vianney cherche surtout des voix qui se marient à la sienne. Et parmi elles, il y a aussi des jeunes talents, des pépites. Oui, car aficia, c’est avant tout notre devoir de dénicher de nouveaux talents.

Janie – © Elisa Baudoin Mentissa © Océane Dago

Il y a tout d’abord Janie, encore peu connue du grand public. Elle a fait de nombreuses de ses premières parties l’année dernière. Sur “Ne me changez pas”, les deux artistes proposent un joli mariage musical, un enchantement féérique où ils chantent le fait de vouloir garder leur âme d’enfant : “Gamin, reviens, vois mon innocence / Qu’elle est abîmée / Gamin, gardien, roi de l’insouciance / Je veux te garder”. C’est très jolie, faisant l’un des jolis duos de cet album. Janie, c’est une sensibilité inégalée. C’est aussi celle qui a été la première artiste à enregistrer sa chanson pour cet album.

Vainney x Mentissa, une relation qui dure…

Ensuite, il y a Mentissa. On connaît tous l’histoire entre ‘Menti’ et son mentor, Vianney. Il y a d’abord eu ‘The Voice’. Puis, il lui a écrit “Et Bam”. C’est ensemble qu’ils ont ensuite partagé “Parce que c’est toi”. Deux ans plus tard, ils chantonnent à nouveau ensemble sur “Tu me guéris”. C’est doux et délicat. On en sait pas qui soigne la plaie de l’autre, mais tous les deux font du bien à nos cœurs. C’est harmonieux et ça coule de source… Le duo confirme sa force et leur fraternité consolidée.

Enfin, le nom de Aiden nous a marqué, interpellé. On ne trouve que très peu d‘informations à son sujet. Pourquoi ? Car il s’agit ici de son tout premier enregistrement. Serait-ce la prochaine poulaine de Vianney ? Peut-être. Venue tout droit de Toronto, l’auteur de “Pas là” avait découvert une vidéo d’elle de 30 secondes sur Instagram. Immédiatement, Vianney l’a contacté : “Je lui ai écrit et proposé de faire une chanson ensemble. Je lui ai pris les billets, elle a débarqué à Paris et enregistré en studio pour la première fois de sa vie”. Si on croirait entendre un Ed Sheeran qui chante d’un côté, de l’autre, c’est pur, c’est beau. Aiden prouve qu’elle n’est pas une erreur de casting !

Découvrez à 2 à 3, le nouvel album de Vianney :