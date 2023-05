Corine en interview ‘Flash’ : “Je tente de cultiver ma liberté”

À l’occasion de la sortie de R, son tout nouvel album, aficia s’est entretenu avec Corine. Un retour très attendu depuis cinq années déjà pour la chanteuse estampillée reine du disco à ses débuts.

Le second album de Corine vient de sortir et il s’intitule simplement R. Enregistré près de Fontainebleau au coeur de la nature où l’interprète de « Pourquoi pourquoi » vit désormais, cet opus propose des titres plus contrastés et plus personnels qu’auparavant. Alternant titres house, disco ou ballades, Corine s’amuse et affirme davantage sa patte. aficia l’a rencontrée !

1. Hello Corine, comment vas-tu ?

Je me sens fragile, forte, joyeuse comme avant, pendant et après. Et surtout très excitée à l’idée de jouer mes nouvelles chansons sur scène !

2. Comment tu as envisagé ce nouvel album ?

Avant toute chose, j’ai fait ce que j’avais envie de faire, sans réfléchir au style ou à ce qu’on attendait de moi. Je tente de cultiver ma liberté, ce qui est un travail fastidieux, afin de ne pas altérer ma créativité. Aussi, oser faire ce que je ressens, sortir des cases dans lesquelles en France, on vous enferme souvent.

Alors j’ai choisi de travailler avec deux nouveaux producteurs sur cet album Habibi Sly pour rester dans cette lignée disco/pop du premier album. Et Julien Galner pour apporter son savoir-faire plus electro/house. Nous avons tout réalisé et tout produit en trio. Aussi, il y a quelques ballades, dont l’une qui s’est faite de façon magique avec M. Et puis une autre très intime, où le son sur ma voix est travaillé de façon à créer du lien entre le visible et l’invisible. J’ai adoré produire cet album, chercher, sortir de ma zone de confort.

3. Quels sont les titres les plus importants sur ce disque pour toi ?

Très sincèrement tous. Le duo avec Pino d’Angió (monument de l’italo disco) c’est un rêve qui se réalise. « Paris » où M intervient aussi. Ainsi que les titres pour ma mère évidemment.

4.

Devenir maman a modifié ta façon de créer au quotidien ?

Oui bien sûr. Cette expérience change ma vie et donc forcément ma façon de travailler. Un exemple très concret : j’ai écrit tout l’album entre 9h et 17h, alors qu’avant j’étais un oiseau de nuit… Je me suis adaptée aux horaires de mon petit homme et cela m’a apportée une énergie et une façon de travailler toute nouvelle. Un enfant est un enseignement permanent, on relativise tout, et ça fait un bien fou.

5. On peut te souhaiter quoi pour la suite ?

De rester libre encore et toujours !

