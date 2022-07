Désert Désir en interview depuis le Delta Festival : “Dans notre musique, il y a une vraie ambiance !”

C’est au Delta Festival que nous avons choppé in-extrémis Désert Désir en interview. Le groupe se présente à vous, simplement à travers notre interview ‘Flash’ en 5 questions !

On en a eu le parfait exemple avec Tussy. Il y a parfois des artistes qui nous captent en festivals, alors que nous ne les connaissons pas. Mais le public le découvre en live. Désert Désir fait partie de ces groupes captivants sur scène. Ils nous expliquent d’ailleurs pourquoi lors de cet interview ‘flash’.

Ainsi, nous leur avons posé 5 questions depuis le Delta Festival, à leur sortie de scène. Ils étaient en sueur. Cela promet une interview transpirante de chaleur… et de plaisir!

L’interview ‘Flash’ de Désert Désir :

1 Et si vous commenciez par vous présenter ?

C’est un projet qui est né il y a huit ans. On avait un autre groupe qui s’appelait ZONE avant. C’était du rock. Aujourd’hui, on part sur quelque chose de french-disco pop entre amis. On véhicule un maximum de plaisir, de danse et un maximum de musique !

2 Vous dites ‘French disco pop’, c’est du Abba à la française ?

(Rires) Non, pas du tout à fait ! On aime bien dire French disco pop car il y a cette ambiance disco, de la boule à facettes, une piste de danse qui s’illumine quand on marche sur la scène, du groove, et en fait, c’est un mélange de plein d’influences, telles que Abba ou l’Impératrice qui est plus récent.

3 Est-ce difficile d’écrire des textes disco-pop en français ?

Oui c’est dur d’écrire en français, mais en même temps, on a toujours été bercé dans la musique française, les grandes chansons de variété française, plus vieilles ou plus récentes. On essaye aussi de faire toujours groover tout ça, tout en faisant attention à ne pas se ringardiser dans nos chansons.

Nous, ce qu’on aime, c’est la scène Désert Désir pour aficia.

4 Sur scène, ça donne quoi ? Il y a une boule à facettes ?

Il n’y a pas de boules à facettes mais il y a énormément de folie. On veut que ça brille. D’ailleurs, tu nous prends juste après notre live, on a beaucoup sué ! Mais c’est très rock aussi, très disco. Il y a toute cette énergie, c’est ce mélange qu’on essaye de véhiculer. Et le public le ressent, on fait communion avec eux, et ça, c’est le principal !

5 Vous êtes des artistes émergents en concurrence avec d’autres artistes. Comment faites-vous pour tenter d’exister ?

Nous, ce qu’on aime, c’est la scène, donc on essaye de développer ça au maximum ! On veut rencontrer un maximum les gens et aussi sur les réseaux, où on essaye d’avoir un visuel attractif, et ce qui nous correspond un maximum. Par conséquent, on réfléchit beaucoup, on se creuse la tête par rapport à ça et puis évidemment, la musique. On est en constante évolution et on se dirige vers de la musique up-tempo. Nous sommes fiers du travail mené jusqu’à maintenant.

Découvrez un live session de Désert Désir :

Interview réalisée par Valentin Malfroy