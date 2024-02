Doowy en interview Flash : “C’était un objectif de défendre de la chanson française en France“

À l’occasion de son concert aux 3 Baudets, nous avons rencontré Doowy, le nouveau phénomène de la rétro-pop belge.

On avait découvert Doowy avec son titre hypnotisant “Te plaire” puis on l’a adoré avec son dernier projet ‘Pastel Sunset’. Un EP solaire, mélodieux et parfaitement calibré pour la scène. Et cela tombe bien car c’est ce que le belge semble le plus apprécié dans son métier d’artiste. Pour sa première date parisienne aux 3 Baudets, nous l’avons rencontré quelques heures avant de monter sur scène pour une interview flash !

Doowy : l’interview flash !

1 Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ?

Je suis un artiste Belge, je viens de Bruxelles . Musicalement, je fais de la disco-pop.

2 On dit de toi que tu es le nouveau phénomène de la retro-pop belge. Qu’en penses-tu ?

Ça me fait trop plaisir. J’aime vraiment quelque chose avec cette touche rétro que je mixe avec un univers plus moderne, plus électronique dans lequel je me suis bercé dernièrement.

3 Tu évoques différents sujets dans tes chansons (virilité, amour, séduction…). Comment choisis-tu ton prochain single ?

Je suis extrêmement nul pour ça (rire). Quand je fais le morceau, je ne me demande pas si le titre va marcher. Je fais quelque chose qui me plaît. Ensuite, j’ai souvent une petite idée et j’en parle avec mon équipe. Par exemple, le titre “Te plaire” m’a vraiment permis de me faire découvrir au public, m’ouvrir plus de portes.

4 Tu fais les 3 baudets, mythique salle parisienne. Comment tu te sens ? À quoi peut-on s’attendre de toi sur scène ?

Je suis trop content. Depuis que j’ai créé le projet il y a deux ans et demi, je voulais vraiment jouer à Paris. C’était un objectif de défendre de la chanson française en France. En Belgique, le milieu de la chanson francophone est assez petit. C’est compliqué de s’exporter. Je suis content d’être ici ! Concernant l’aspect scénique, c’est très énergique. J’aime faire danser les gens, leur permettre de lâcher prise. Il y a aussi des moments plus sensibles.

5 Sur l’aspect création de tes chansons, tu es team solo ou en équipe ?

Au début j’écrivais seul, maintenant je m’entoure avec une équipe. J’écris actuellement mon premier album avec Simon LeSaint, qui est le batteur de Stromae. C’est un super producteur. Je savais produire tout seul mais on est aussi très vite limité. J’avais besoin d’avoir d’autres impulsions, d’autres idées et de me laisser embarquer… c’est super important de savoir avec qui l’on travaille !

Questions Bonus : aficia est précurseur de nouveaux talents. Est-ce que tu as quelqu’un à nous conseiller d’écouter ?

Orlane, c’est une artiste Belgique avec qui j’ai travaillé il y a un moment. C’est une artiste à découvrir qui est aussi passé par les 3 Baudets !