Dude Low en interview ‘Flash’ : “J’ai le syndrome de Peter Pan”

On l’a découvert chez aficia grâce au titre « Flotter dans l’air ». Un premier single tiré de son deuxième album Saint-Helier à paraître en juin prochain. Dude Low dégaine des sons lanscinants et groovy. En bref, un lâcher-prise tout en douceur…

L’interview Flash de Dude Low :

Hello Dude, peux-tu te présenter ?

Je dirais que le personnage que j’ai créé autour de Dude Low c’est clairement moi. Aussi, c’est un type désabusé qui revendique un statut de prolétaire. Je défends une musique indépendante mais surtout le syndrome de Peter Pan ! Ma musique elle est pop et sucrée, avec en fond d’inspiration de la musique anglophone.

2. Tu entends quoi par « défendre la musique indépendante » ?

Ça bloquerait mon projet si je signais dans une major je pense. J’aurais l’impression de passer du côté obscur. Mais ça pourrait par contre être un label plus indépendant qui intègre des projets sur mesures…

3.

Tu nous parles de ton album à venir St Hélier ?

Je vais accentuer davantage mon personnage. St Hélier c’est le nom du quartier où j’ai écrit tout l’album. C’est un endroit que j’affectionne particulièrement. Et aussi ça me rappelle le petit garçon qui rêvait en grand. Il y aura des guitares jazz avec des sons assez mielleux. Avec des influences très Tame Impala, Strokes. Bref, des projets qui m’inspirent depuis toujours !

4. A part les sonorités musicales, qu’est-ce qui était important dans ce projet pour toi ?

Je dirais la toute la DA. Pour le clip « Flotter dans l’air » par exemple, je savais que l’oeil de Lucas Martin serait le bon. Un regard beau et esthétique. On n’avait pas de budget. Je voulais un contraste entre le lieu industriel et le personnage. Une sorte de lâcher-prise…

5. La suite elle se dessine comment pour toi ?

Il y a d’abord l’album prévu pour début juin. Mais aussi des concerts. Un le 6 avril à Angers et un autre le 13 avril à Nantes. Le but c’est de tourner à fond ! Et bien sûr après ça, prendre le temps d’écrire à nouveau…

Découvrez ‘Flotter dans l’air’ de Dude Low :