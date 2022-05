Janie en interview ‘Flash’ : “Il y a toujours une petite adrénaline, que ce soit pour les premières parties ou mes concerts personnels”

Le 29 avril dernier, nous sommes allés à la rencontre de Janie, quelques instants après sa déscente de scène, au zénith de Lille… Une interview à découvrir sur aficia.

Afin de faire rayonner son album Toujours des fleurs et son univers rempli de douceur, Janie se produit sur scène, notamment lors de premières parties. Vianney est d’ailleurs l’un de ces artistes offrant la possibilité à l’interprète de “Petite blonde” de partager son talent. Et ce, devant plusieurs milliers de personnes. Pendant 30 minutes, nous avons pu découvrir la version live de certains titres de Janie. Seule ou accompagnée de ses deux musiciens, la chanteuse captive le public, le fait danser avec son titre “La Macarena”, pleurer avec le poignant “Mon idole”, le laissant figé l’instant qui suit le morceau…

À sa sortie de scène, nous sommes allés lui poser quelques questions au sujet des concerts qu’elle donne, un peu partout en France !

Janie, l’interview ‘Flash’ :

1 Il y a quelques minutes, tu étais sur la scène du zénith de Lille pour assurer la première partie du show de Vianney. Quelle est ta première réaction quant à ce public lillois ?

Je viens tout juste de sortir de scène mais j’étais déjà présente hier pour le début de cette session de show, ici à Lille, avec Vianney. J’avoue que le public lillois est très chaleureux. C’est toujours un plaisir de jouer ici !

2 Tu as l’occasion de te produire lors de tes propres concerts, mais tu assures aussi certaines ouvertures pour d’autres artistes, comme ce soir pour Vianney. Ce sont deux “exercices” complètement différents non ?

La grande différence est que pendant mes concerts, les gens connaissent mes chansons, ce qui fait hyper bizarre quand ils les chantent. C’est vrai qu’en première partie, c’est plus rare. Ce qui me surprend, c’est surtout le nombre de messages que je reçois après, de personnes qui découvrent mes chansons, qui partagent celles auxquelles ils ont plus accroché. C’est un vrai indicateur et c’est vraiment cool d’avoir ces retours.

3 Appréhendes-tu ces deux moments de façon similaire ?

Il y a toujours une petite adrénaline, que ce soit pour les premières parties ou mes concerts personnels. Après, cela fait quand même vingt premières parties que je réalise. C’est toujours un peu la même configuration, je prends plus mes repères. Alors que pour mes propres concerts, ce sont des salles différentes à chaque fois. Ce ne sont pas des zéniths donc il y a toujours cet aspect nouveau. Cela rajoute un petit stress mais globalement, c’est un peu pareil.

4 Tu as pu te produire deux soirs de suite à l’AccorArena, l’une des plus grandes salles parisiennes. Comment as-tu vécu ce moment face à autant de gens ?

Ce qui est particulier, c’est que c’est tellement grand que finalement, c’est un peu irréel. Le public semble irréel, j’avais un peu cette impression de jouer presque devant un écran. Je dirais que c’est quand même moins stressant de jouer à l’AccordArena que faire un concert devant 30 personnes, dans une petite salle. Il y a moins de proximité, c’est très vertigineux et encore une fois cela parait irréel.

5 En parlant de salles parisiennes, tu seras le 17 juin à La Cigale. À quoi doit s’attendre le public qui a pris ses places pour venir t’applaudir ?

La Cigale !!!! Il faut s’attendre à beaucoup de chansons, une grosse présentation de l’album. Nous serons 4 musiciens sur scène, ce sera vraiment une version évoluée et très complète. Il y aura des invités surprises aussi, c’est trop génial. On va monter un beau spectacle, ça va être le plus gros réalisé jusqu’à maintenant je pense, j’ai hâte.

Les actus de Janie !

La réédition de son album Toujours des fleurs est disponible depuis quelques semaines ! On y retrouve 3 nouveaux morceaux et une version live de “Jimmie”. 4 nouvelles pistes venant ainsi compléter le bouquet initial sorti en octobre dernier.

Cette réédition, Janie décide de la faire vivre avec un nouveau clip. À l’aube de la saison estivale, c’est l’illustration vidéo de “La Macarena” que l’artiste décide d’offrir à son public. Réalisée par Pablo Padovani, cette vidéo apporte un côté festif et solaire fortement agréable. C’est à faire tourner en boucle tout l’été !