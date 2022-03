Manon Vuoko en interview ‘Flash’ : “Avec mes chansons j’ai la sensation de transformer ces peines en force”

Alors qu’elle dévoilera cette année le premier EP d’une carrière prometteuse, Manon Vuoko se présente à aficia à travers l’interview ‘Flash’ !

Arrivée dans la capitale avec le désir de concrétiser son rêve d’artiste et de scène, Manon Vuoko livrera prochainement un premier EP aux accents pop résolument moderne. Déjà précédé par les singles “Friendzoner” “Jalousie in Paris” et “Comme en décembre”, ce projet évoquera sans détour les peines de cœur d’une jeune femme. Audacieuse, l’artiste a par ailleurs conté ses premiers pas non exempts de difficultés au cours d’une web-série d’une grande originalité.

Avant de monter sur la scène du Trianon pour assurer la première partie de Julie Zenatti le 6 février dernier, Manon Vuoko s’est entretenue avec aficia !

Manon Vuoko – © Zoé Satche Manon Vuoko – © Zoé Satche Manon Vuoko – © Zoé Satche

Manon Vuoko : l’interview ‘Flash’

Les origines sont une chose, mais ce qui forge vraiment un caractère selon moi, c’est l’expérience de la vie, les rencontres et l’éducation. Mon univers musical est parfois pop, parfois mélancolique… Je me nourri de tout ce qui m’arrive pour écrire mes chansons !

2 Tu dévoiles ton parcours à travers une web-série à la fois attendrissante et drôle, pourquoi avoir choisi de représenter les nombreuses embûches auxquelles peuvent s’heurter les jeunes artistes mais aussi plus largement les jeunes ? Est-ce que c’est important pour toi que tout un chacun puisse s’identifier ?

J’avais envie de raconter mon histoire à travers cette web-série avant de présenter ma musique puisque ces galères, ces embûches sont réellement des choses vécues. Dans la web-série, on peut voir la difficulté de rechercher un appartement dans la capitale, la nécessité de trouver un emploi avant de vivre de sa passion, c’est vraiment mon histoire. Ça me fait plaisir que les gens puissent s’y identifier, qu’ils sachent que nous ne sommes pas seuls dans les moments difficiles. Si ça peut leur donner de la force, c’est génial.

3 À l’ère du numérique, penses-tu que les artistes peuvent encore parvenir à se démarquer sans l’utilisation des réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux constituent une vitrine intéressante, il serait dommage de ne pas en profiter. Pour ma part je suis active sur les réseaux depuis un moment, baser ma communication sur les plateformes me paraissait être une évidence. J’aime pouvoir échanger avec ceux qui me suivent. Les réseaux sociaux offrent une certaine proximité que j’aime beaucoup.

4 Tes textes évoquent essentiellement des peines amoureuses. Est-ce que l’écriture est un exutoire pour toi ? Quel est le processus de création de tes musiques ?

C’est un exécutoire en effet. Lorsque j’ai de la peine, je me mets naturellement à écrire des chansons, ça me vient spontanément. Avec mes chansons j’ai la sensation de transformer ces peines en force, ça me fait énormément de bien.

Visionnez “Comme en décembre”, le nouveau clip de Manon Vuoko :

5 Tu dévoileras ton premier EP cette année, que pouvons-nous te souhaiter pour 2022 ?

De la réussite et des peines de cœurs pour écrire plus de chansons. Je plaisante bien-sûr !

Découvrez l’interview vidéo dans les coulisses du Trianon :