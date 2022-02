Manon Vuoko image les débuts d’une carrière artistique dans sa web-série

Manon Vuoko allie sa passion pour la musique et la comédie dans une web série mettant en lumière les débuts, parfois chaotiques, d’une carrière artistique. On t’en dit plus sur aficia !

La vie d’artiste… celle que l’on imagine à 100 à l’heure, faite de moments tous aussi incroyables les uns que les autres, une vie parsemée de paillettes… Mais si cela n’était qu’une façade pleine de faux semblants ? En effet, cette vie qui semble si rose de prime abord ne l’est pas forcément autant qu’elle en a l’air. Cette facette du métier que le public ne perçoit pas toujours de l’extérieur, Manon Vuoko a décidé de la mettre en lumière. Et c’est le format d’une web série que la jeune artiste a choisi pour évoquer le sujet !

Une web série qui mêle humour et réalité

Au fil de courts épisodes diffusés sur TikTok, Instagram Reels et Youtube Shorts, Manon nous emporte avec elle dans la capitale. Elle y débarque pour vivre son rêve d’artiste, une aventure qui, on le comprendra dès le premier épisode, sera semée d’embûches. Une vie parisienne onéreuse, des remises en question quant au métier d’artiste, composition d’un titre, rencontre avec les acteurs de l’industrie du disque, Manon met en image la complexité de cette nouvelle vie, néanmoins nuancées par des pointes d’humour et d’espoir.

Manon Vuoko x Julie Zenatti

Malgré tout, les moments plus positifs ont aussi leur place dans cette web série. On pense notamment à l’épisode 6 dans lequel une rencontre, nettement improbable, avec la chanteuse Julie Zenatti a lieu. Dans le plus grand des hasards, Manon se rend compte que l’interprète de “Tout est plus pop” vit dans le même immeuble qu’elle… Une belle opportunité s’offre alors au jeune talent. On ne vous en dit pas plus, si ce n’est d’aller voir l’épisode pour comprendre et découvrir d’autres guests…

La collaboration entre les deux artistes se prolonge, mais cette fois, en dehors de la web série puisqu’elles se retrouveront au Trianon le 6 février prochain. En effet, c’est Manon qui ouvrira le concert de Julie Zenatti lors de cette date parisienne. L’occasion pour la jeune artiste de présenter en live, entre autre, son titre “Friendzoner” dont nous avons pu apercevoir les prémices de la création dans la série.

