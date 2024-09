Marnik en interview ‘Flash’ : “Aujourd’hui, je dirais que la France est notre deuxième maison”

Programmé au festival Les Plages Electroniques, nous avons rencontré Alessandro Martello du duo Marnik. L’artiste revient sur son histoire, son dernier titre et sa présence à Cannes. C’est notre interview ‘flash’.

L’interview ‘Flash’ de Marnik :

1Quand avez-vous commencé la musique ?

Le projet Marnik a débuté il y a 10 ans, en fin d’année 2014. Mais en tant qu’Alessandro Martello, j’ai commencé la musique lorsque j’avais 15 ans. Oui je suis vieux même si j’ai l’air jeune (rires). J’ai 40 ans dans trois jours.

2Votre dernier single s’intitule “Cocorico”. Savez-vous que c’est l’un des emblèmes de la France ?

Vraiment ? Non, je n’en savais rien ! En fait, la chanson est une reprise d’une chanson

de 1996 ou 1997 d’un artiste italien. En Italie, “Cocorico” est un mot du dialecte napolitain, donc c’est un mélange d’italien et de napolitain.

3Vous êtes devenu un duo très populaire sur la scène électronique européenne. Est-ce facile de trouver votre direction artistique ?

Aujourd’hui, je dirais que la France est notre deuxième maison, parce qu’on fait beaucoup de shows ici. On a eu de gros succès en France en 2018 avec “Gam Gam”, et maintenant avec “Boyz in Paris”. On adore la France et les Français adorent notre musique ! Je pense qu’on va dans la bonne direction, donc pour répondre à votre question, je dirais que oui.

4Comment vous sentez vous à quelques heures de jouer ici à Cannes ? Avez-vous un titre que vous adorez jouer en festival ?

C’est la première fois qu’on joue ici à Cannes et j’ai hâte ! Le festival est très connu en

Italie et je suis impatient de jouer ce soir. C’est une bonne question, parce que les gens s’attendent à ce que ce soit notre plus gros titre mais on entend nos chansons tellement de fois qu’on finit par s’en lasser. Mais quand tu vois la joie des gens quand tu joues, je me sens super bien et chanceux. Donc jouer notre propre musique est ce que j’apprécie le plus en festival.

5Quel titre avez-vous préféré composé ou remixé depuis le début de votre carrière ?

C’est une question très difficile, c’est comme choisir entre ses enfants. Je ne vais pas

choisir en fonction de la chanson mais plutôt en fonction du moment où on l’a faite. Quand on a fait “Bazaar”, en 2015, c’était le début de notre carrière, le début de tout. Ce n’est pas forcément ma chanson préférée de Marnik, mais elle me rappelle de très bons souvenirs et elle a une place très particulière dans mon cœur.

Inès Fakche