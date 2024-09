Cet été, nous avons rencontré Mosimann, les pieds dans le sable, aux Plages Electroniques. Nous avons discuté avec lui des festivals, de son Summer Tour et de son dernier single.

Mosimann, l’interview ‘sans filtre’ :

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Mosimann. Je fais de la musique depuis une vingtaine d’années. Et oui je suis vieux (rires). Je fais de la musique électronique, je suis compositeur et DJ.

Comment la musique est venue à toi ?

Je crois qu’elle n’est jamais venue à moi, elle a toujours été là. Tu sais les petits garçons quand ils veulent être policier, super-héros… Moi je savais que je voulais être sur scène et faire de la musique. Mais je ne savais pas trop si je voulais être chanteur, DJ ou animateur…

Pour toi, c’est quoi un bon festival ? En plus tu es en tournée me semble-t-il ?

Oui, on a commencé le Summer Tour en juin et il continue jusqu’à fin septembre. Très bonne question. Je dirais qu’avant tout un bon festival c’est un bon public, une bonne ambiance, du son et une bonne énergie. C’est aussi un festival où tu as le temps de dormir la veille, chose qui arrive rarement.

C’est ta première année ici aux Plages Electroniques ?

Non c’est la deuxième année. L’année dernière j’avais eu la chance de remplacer un artiste en last minute. En plus je faisais l’After juste après, c’était incroyable, une soirée magique. J’étais donc d’autant plus excité de revenir cette année. Ce soir nous sommes en live avec la batterie, le clavier, la scénographie et tout donc je suis très content. Jouer en live c’est différent et c’est un stress supplémentaire.

Quels sont tes indispensables en festival ?

J’ai envie de te répondre le public. Je fais ça pour les gens, pour partager et être avec eux mais aussi passer un moment unique. Je cherche ce lâcher prise totale que j’ai avec le public.

De quoi est composé ton Summer Tour ?

Il y a un peu de tout. Des festivals, des concerts, des clubs, des émissions télévisées… Je suis tellement désorganisée que je cherche mon équipe de l’œil (rires). Le Summer Tour se passe super bien, les gens sont présents. J’ai beaucoup de chance, c’est un honneur. Je fais ce métier avant tout pour mon public.

Comment prépares tu cette rentrée tardive ?

Si je suis vraiment honnête avec toi, je ne prépare pas car je suis en flux tendu. J’adore travailler dans l’urgence (rires).

Tu as dévoilé ton dernier single en septembre. Peux-tu m’en parler ?

Avec grand plaisir, il s’appelle “Underneath The Blue”. J’ai fait ce single avec Joe Cleere. On a eu la chance d’utiliser le sample de “Kids” MGMT. Au début je me suis dit vas-y on y va au culot et on demande, on n’a rien à perdre. Et ils ont dit oui ! Je trouve ça dingue et je suis très heureux qu’il soit sorti. Ce titre parle du lâcher prise et de la confiance en soi.

Inès Fakche