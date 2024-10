Mimi Webb en interview ‘Flash’ : “Ma musique est sincère et sans langue de bois”

La popstar anglaise Mimi Webb nous a ouvert les portes de sa loge à l’Accor Aréna, à une heure de monter sur scène en première partie des Jonas Brothers. Nous avons parlé de ses débuts, mais aussi de son nouveau single qui sort demain : “One Eye Open”.

Mimi Webb en interview ‘Flash’ :

1Peux-tu te présenter au public français qui te découvre encore ?

“Bonjour !” Je m’appelle Mimi Webb, je suis chanteuse et compositrice, et suis originaire de Canterbury au Royaume-Uni. Je vis à Londres, et cela fait trois ans que je fais de la musique à plein temps. Ma première chanson – “Before I go” – est sortie en 2019, puis la pandémie a frappé et j’ai commencé à utiliser TikTok pour faire connaître ma musique. J’ai sorti plusieurs titres au fil du temps comme “Good Without” et “House on Fire”, puis est venu mon tout premier album intitulé Amelia, d’après mon vrai prénom. J’étais tellement heureuse de pouvoir enfin le sortir et il m’a emmené aux quatre coins du monde comme en Europe, aux États-Unis, en Australie et bien sûr chez moi en Angleterre.

Je travaille actuellement sur un nouvel album qui dépeindra une nouvelle période de ma vie : celle de l’indépendance et de l’appréciation de moi, de la femme que je suis.

2Comment décrirais-tu ton style musical et qui sont tes plus grosses inspirations ?

La meilleure façon de décrire ma musique serait de dire qu’elle est sincère et crue, je suis sans langue de bois et c’est pour ça que j’aime porter des messages d’émancipation et de confiance en soi. Je suis clairement une raconteuse d’histoires, et niveau sonorités, je dirais que c’est très pop avec des éléments de soul notamment sur les balades. J’aime faire de la musique sur laquelle on peut s’amuser, sur laquelle on peut danser et tout oublier.

Mes plus grandes inspirations sont probablement Dua Lipa, Adele, Sam Smith, et dernièrement j’aime énormément Charli XCX et son énergie “je-men-foutiste” sur BRAT.

3Comment as-tu appris que tu allais assurer la première partie des Jonas Brothers ? Et écoutais-tu déjà ce qu’ils faisaient ?

Et bien, j’ai toujours été une énorme fan de Camp Rock (le film ayant révélé le groupe, NDLR), j’adore ce film et j’adore toutes les chansons qui en sont extraites ! Les garçons ont tout un acte lors du concert qui est réservé au film, et c’est tellement iconique ! Et sinon ma chanson préférée des Jonas Brothers, c’est clairement “Waffle House”.

Au début de l’année dernière, ils m’avaient demandé de monter sur scène avec eux pour chanter lors d’une date de leur tournée, sauf que je n’ai pas pu le faire car j’étais moi-même en tournée. Cependant je savais que ce n’était que partie remise, et c’est ainsi qu’ils m’ont demandé d’assurer leur première partie lors de cette tournée. D’ailleurs, ce soir je vais pouvoir monter avec eux sur scène pour chanter (il s’agissait d’une reprise de “Shallow”, par Lady Gaga et Bradley Cooper, NDLR), on vient tout juste de finir les balances.

Mon nouvel album sera toujours pop, mais plus dark. J’ai composé des chansons sur des moments difficiles de ma vie. Mimi Webb

4Peux-tu nous parler de ton nouveau single “One Eye Open” et de comment il est né ?

Après la sortie de “Dumb Love” et de mes derniers singles, je ressentais le besoin de créer ce genre de gros hit anthémique, une chanson un peu théâtrale car cela faisait longtemps que je n’en avais pas sorti. Je voulais vraiment créer ce type de grande chanson émouvante, que l’on peut crier lors d’un concert dans une arène comme je le fais actuellement en tournée avec les Jonas Brothers et par la suite se sentir libéré.

C’était vraiment une de ces chansons que je n’étais pas sûre de sortir tout de suite. Nous étions en train de réfléchir à quel single sortir prochainement, mais le fait que je parte en tournée m’a aidé à faire mon choix car je voulais absolument être en mesure de la chanter sur scène et voir les fans secouer leur tête et s’abandonner au son de ma voix. C’est aujourd’hui une de mes chansons préférées que j’aie jamais faites et je suis si heureuse d’enfin la sortir.

5 Est-ce que tous les singles que tu sors depuis quelques mois vont mener à un nouvel album ?

Je peux déjà vous assurer que l’année prochaine sera une année dingue pour moi, car nous allons commencer à dévoiler ce nouveau projet et à sortir de nouveaux morceaux !

En effet, nous sommes actuellement en train de réfléchir aux chansons sorties précédemment qui seront incluses dans mon nouveau projet, car elles ne le seront pas toutes. J’ai tant de nouvelles chansons dans les tiroirs donc c’est très dur de constituer une tracklist d’album en ne gardant que le meilleur et strictement le meilleur.

Niveau sonorités, je dirais que ce sera toujours pop mais avec une touche plus dark et grungy. Je continuerai à chanter sur mes exes et mes relations passées, mais j’ai également composé plusieurs chansons sur des événements plus difficiles de ma vie. Il y aura un peu de tout, du joyeux comme du triste, car je voulais un album éclectique et pas uniforme. Il y aura quelques ressemblances avec le précédent sur le plan sonique, mais au niveau des thèmes abordés c’est beaucoup plus vaste. Je suis sûre que chacun peut y trouver son compte.

J’ai pu travailler avec Ryan Tedder, le leader de One Republic – dont je suis une grande fan. C’est un compositeur incroyable, qui est à l’origine de tellement de hits d’hier comme d’aujourd’hui. On retrouve beaucoup sa patte sur le projet, auprès d’autres légendes et autres amis à moi comme Amy Allen, qui a énormément contribué au dernier album de Sabrina Carpenter sur des titres comme “Espresso” et “Please Please Please”. C’était tellement cool de partager du temps en studio et de pouvoir collaborer !

