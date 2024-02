Nour en interview ‘Flash’ : “J’aimerais avoir une carrière comme Angèle”

Nour a remporté ‘The Voice’ en 2022. Quasiment deux ans plus tard, elle publie son premier album Lumière qui remporte un succès en demi teinte. aficia lui a posé 5 questions. C’est notre interview ‘Flash” !

Nour, c’est une jeune femme timide qui chantait dans sa chambre et dans sa salle de bain. Elle “ne pensait pas à un seul instant qu’elle ferait de chanteuse son métier”, nous confie-t-elle. Et pourtant, sa vie a basculé le jour où elle a remporté ‘The Voice’ (2022) après avoir tenté ‘The Voice Kids’ !

Sa communauté s’est forcément démultipliée et elle obtient un succès viral sur TikTok avec son titre “Premier amour”. Oui, Nour a remporté tous les suffrages depuis sa sortie du télé crochet ! Sans oublier un total de 26 millions de streams sur Spotify pour son premier single ! Ceci lui a d’ailleurs valu une certification single d’or. Une certification rare pour un artiste qui démarre.

Problème : c’est que le grand public s’est arrêté sur l’écoute du premier single et s’est quelque peu désintéressé de l’album Lumière paru en décembre dernier.

On parle de tout ça dans cette interview très riche et exclusive !

L’interview ‘Flash’ de Nour :

1 Passer de sa chambre à la télévision, connaître un changement soudain, c’est quelque chose dont tu te rends compte à ton jeune âge ?

C’est vrai qu’à mon âge, de vivre des émotions comme celles-là, c’est hyper fort, même pour mes parents. Mais c’est un rêve qui devient réalité donc ça fait trop plaisir. ‘The Voice’, n’était pas forcément ce que je recherchais. Mais depuis que c’est terminé, je veux juste développer ma propre musique et qu’on me considère pas comme une artiste issue de ‘The Voice’, mais comme une vraie artiste.

2 Est-ce que tu as peur d’être cataloguée comme artiste ‘The Voice’ comme Jenifer l’a longtemps (et l’est toujours) avec la Star Academy ?

Oui, il y en a beaucoup qui m’appellent “Nour de The Voice”. Pour le coup “Premier amour” est lié à TikTok, donc c’est cool ! Concernant Jenifer, je ne suis pas de sa génération. Je l’ai découvert comme une artiste à part finalement…

3 Tu fais partie de cette génération d’artistes qui buzzent sur Instagram (1 demi-millions d’abonnés) et sur TikTok. Pour autant, le public ne connaît pas encore ton nom ni ton album. Comment le vis-tu ?

C’est un peu ça le problème en effet. Je me dis que pour l’instant, je n’ai plus envie d’être cataloguée au morceau “Premier amour” de TikTok. On me reconnaît dans la rue pour ça d’ailleurs. On m’interpelle et on me dit “t’es pas la fille qui chante Premier amour ?”. Je trouve ça génial, ça me fait très plaisir, mais c’est vrai que j’aimerais faire connaître mes autres chansons aussi. Je vais continuer à me mettre à fond sur TikTok pour que cela fonctionne ! Heureusement, je suis archi proche de ma communauté donc ça c’est important pour moi de leur partager mon quotidien. Si j’ai augmenté en abonnés rapidement, c’est parce que je suis très proche d’eux, je fais pas mal de directs. Je me différencie peut-être comme ça aussi. Il n’y a pas beaucoup d’artistes qui sont aussi proches. Moi, c’est ce que j’ai envie de partager avec eux.

Mon objectif est d’être sur les radios comme NRJ, c’est un rêve ! Nour pour aficia

4 Des carrières comme Slimane ou Amir, eux aussi issus de télé-crochets, te font rêver ?

(elle réfléchit) En vrai, je ne me compare pas à des artistes comme eux. J’aimerais évidemment avoir une carrière comme Angèle, ce serait mon rêve, mais à partir du moment où je suis artiste et que j’en fais mon métier, que je sois connue, ou pas connue, ce sera la plus belle des récompenses. Mon objectif est d’être sur les radios, NRJ etc… C’est un rêve ! Mais c’est très dur de rentrer sur NRJ. Donc si l’un de mes titres était joué en radios, ce serait incroyable. Même “Premier amour” n’a pas encore été joué.

5 Qu’est-ce que tu as trouvé de plus fou depuis le début de ta carrière ?

Commencer avec un single d’or, c’est quand même encourageant. Genre vraiment, je trouve ça dingue. Je ne m’en rendais pas forcément compte, mais mon label a tenté de me rassurer en me disant que c’était très cool et unique. J’ai vu la difficulté que c’est de grandir dans la musique je dirais. Je croise les doigts pour un second single d’or !

Question bonus : Qu’est-ce qu’on te souhaite pour 2024, de connaître un succès similaire sur TikTok ?

En 2023, j’ai pu faire beaucoup de plateaux radios avec “Premier amour”. J’attends que ça maintenant : les plateaux radios, les scènes, les festivals ! Et pour TikTok, j’espère ne pas espérer. Je me dis que si ça prend, c’est le destin, un peu comme “Premier amour”. On ne s’y attendait pas, ça a été naturel.

(Re)Découvrez le premier single de Nour :