Olivia Stone en interview Flash : “Être une artiste ce n’est pas juste chanter sur scène”

Une nouvelle pépite belge à découvrir : Olivia Stone. Son grain de voix, ses textes et son humour ne vous laissera pas indifférent. Découvrez-là en interview pour aficia.

On avait craqué pour son titre “Solitaire” qui a résonné pendant quelques mois dans nos playlists. Olivia Stone est l’une des dernières signatures du label Parlophone et on vous prie de nous croire, c’est une pépite à suivre. D’origine Belge, elle est prête à conquérir la France avec son grain de voix chaud et puissant, ses textes aussi intimes que universels et un humour qui la rend attachante ! Pour toutes ses bonnes raisons, on vous propose de la découvrir dans notre interview flash.

Olivia Stone en interview :

1 Tu as fait The Voice Belgique, tu as quitté le cursus scolaire pour te lancer dans la musique, tu es signée chez Parlophone (Warner) et tu as sorti deux singles. Quel a été le déclic ?

Je m’en souviens très bien. Je faisais des études d’agent immobilier. En parallèle, j’ai suivi ce projet musical avec mon manager. On lançait quelques clips et singles comme ça en indépendant. Au mois de mai 2021, mon manager m’a dit “c’est cool mais si tu veux réussir dans la musique il faut y aller à fond”. À la suite de cet échange, j’ai eu une grosse discussion avec mes parents sur le fait de vouloir arrêter mes études pour me lancer dans la musique. Ça a été un peu brutal pour mes parents mais ils m’ont soutenu !

2 Nous t’avons découvert avec le clip de “Solitaire”. Tu arrives avec de la danse, un titre pop. Pour pousser le titre, tu enregistres une version piano/voix avec Live Me If You Can. C’est important d’être une artiste 360 aujourd’hui ?

En indépendant encore plus, être une artiste ce n’est pas juste chanter sur scène. C’est bien plus. Je m’en suis rendu compte ces dernières années. Il faut avoir une vision un peu business alors qu’on apprend ça nul part. On est en stage non rémunéré dans ce monde d’artiste mais c’est hyper excitant ! Je préfère apprendre comme ça que par les bouquins. J’aime accomplir les objectifs que je me mets. J’apprends à respecter un agenda, à avoir cette vie d’adulte, à travailler plus longtemps. C’est un énorme développement personnel !

Olivia Stone son clip « Solitaire »

3 Il y a t-il un projet en préparation ? Quels sont les thèmes que tu vas traiter ?

Le projet sera un EP et en 1 mot il pourrait se résumer à : grandir. Tous les textes ont été écrits de mes 18 à mes 22 ans (aujourd’hui). Ce sont les étapes de ma vie, les expériences que j’ai vécues. Il y a des choses qui m’ont impacté comme le passage de l’adolescence à la vie d’adulte. L’école ne nous y prépare pas.

On se débrouille comme on peut, on tombe dans le flou. Concernant les grands thèmes du projet, je vais évoquer la rupture amoureuse que j’ai vécue comme un deuil avec un titre qui s’appelle “dernier comprimé”. C’est dans ce sens que je l’associe. Il y a d’abord cette douleur intense puis je relativise et réussi à prendre du recul avec le titre “bye bye” qui parle de paix intérieure. L’EP évoque les grands chapitres de ma vie mais qui ont sûrement touché plein de gens aussi !

4 Sur ton Instagram, on peut lire, “Un jour je deviendrai une grande star” – La suite, tu la rêves comment ?

Je la rêve sur scène à faire des concerts. On est en train de mettre le paquet dessus. C’est l’objectif court terme. On a un milliard de morceaux qui sont prêts, un EP qui va sortir. Puis sur le long terme, je souhaiterai avoir une belle carrière, une équipe qui me suit, faire de belles scènes pour célébrer la musique et mon projet.

5 aficia précurseur de nouveaux talents, tu nous conseilles d’écouter qui ?

Il y a une artiste que j’écoute énormément : Solann. Elle explose en France. Ensuite,

si je peux donner de la chance à des artistes belges, il y a Melvin Ross. C’est un artiste de Charleroi. Ce que j’admire chez lui, c’est son mindset d’indépendant. Il est vraiment dévoué. Il y a aussi Flores qui est sur Bruxelles, c’est très cool. Solann fait son propre merch, il est super créatif. C’est entre electro/rap/pop. Un vrai univers !