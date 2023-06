Paola (Star Ac’) en interview FLASH : “Je devais composer sur cet événement immense“

​​Après sa participation et son parcours remarqué dans la Star Academy, Paola signe le top départ de son projet solo avec “Chamboule-Tout”. Nous l’avons rencontré !

C’est un talent que nous suivons depuis 2020 : Paola. Avec un grain de voix qui nous a séduit dès les premiers instants et une personnalité solaire, l’artiste a fait son chemin de son côté jusqu’à se retrouver dans le célèbre télé-crochet Star Academy. Une émission qui a permis au grand public de la découvrir et d’apprécier son univers sensible, nostalgique et actuel.

Après quelques mois à composer, faire des rencontres et enregistrer ses nouvelles chansons, Paola dévoile en ce 30 juin son premier single : “Chamboule-Tout”.

À cette occasion, nous avons pu la rencontrer pour lui poser 5 questions et en savoir plus sur l’après « Star Academy », son univers musical et la suite de sa carrière…

L’interview Flash :

1 Ça fait déjà quelques mois que tu es sorti de l’émission ‘Star Academy’ et que tu as repris le chemin des studios, de la production musicale… qu’est-ce qui s’est passé pour toi depuis ?

Avec la Star Academy, j’ai rencontré des personnes et notamment Cenzo qui était star-académicien aussi. À l’époque, il travaillait déjà avec une équipe, le studio RVM. Quand on est sorti de l’émission, il m’a dit “Pao, il y a une équipe, il faut que je te la présente, ça pourrait fonctionner artistiquement”. C’est ce qui s’est passé. J’ai rencontré Romain Botti qui a dévéloppé son label et sa boîte de production. J’avais déjà quelques chansons, on les a ensuite mises en studio. Puis, j’en ai composé des nouvelles en solo ou avec des compositeurs. Ça s’est fait tranquillement ! J’ai aussi eu la chance d’avoir un autre partenaire et d’être en co-édition, chez Sony.

2 Le 30 juin, avant le début de l’été, tu vas dévoiler ton premier single “Chamboule-Tout”. Peux-tu nous raconter son histoire ? Son processus de création ? Comment tu te sens à l’approche ?

J’ai composé toute seule ce titre-là, chez moi, à la sortie de la Star Ac’. Je parle de l’effet “Chamboule Tout” que j’ai vécu. Je me suis dit que je devais composer sur cet événement immense. Il parle aussi de ce moment où j’ai tout laissé pour la musique.

Dans mon écriture, c’est quelque chose qui revient souvent. J’aime bien avoir cet aspect d’images et la possibilité d’avoir plusieurs interprétations sur l’écriture. Je voulais dire “tu” à la Star Ac’ sans forcément qu’on le comprenne directement. J’ai formulé ça d’une discussion, d’une personne à une autre pour que les gens puissent avoir des interprétations différentes et que ce ne soit pas trop personnel. C’est universel !

J’ai eu des petits moments de stress quand on a commencé à mettre en place la sortie du single. Là, 10 jours avant la sortie, je me sens excitée, j’ai hâte. Je me dis qu’il y a une première partie de moi qui va être livré au public. C’est une chance de sortir ce single quelques mois après l’émission.

3 En tant qu’artiste, il y a cette difficulté (parfois) à construire son ADN musical et réussir à y faire ressortir ses influences / ses envies. Comment s’est fait ce travail de ton côté ?

C’est long, j’ai mis 2-3 ans avant de me trouver. J’ai eu la chance de travailler avec des équipes avant l’émission. J’ai trouvé ma marque de fabrique, récemment. J’ose écrire comme j’en ai envie, c’est formulé comme quand je parle. Je suis aussi très inspiré des artistes années 80/variété française comme Michel Berger. Ce qui m’importait à ce moment quand j’écoutais ces chansons, ce sont les images qu’elles pouvaient renvoyer, qui parle beaucoup des sentiments humains. Je me suis inspiré de ce que j’avais avant, et en même temps je me suis dit “Reste-toi ! Pourquoi tu veux mettre des barrières dans ton écriture ?”. Je me suis lâché et c’est comme ça que je me suis trouvé. Je pense que je n’ai pas fini de me trouver mais j’ai la base de ce que je veux être artistiquement.

4 As-tu une artiste actuelle qui t’inspire dans ton écriture ?

Tout récemment, j’ai Zaho de Sagazan qui m’inspire beaucoup. Son album “La Symphonie des Éclairs” est dingue ! Elle a une écriture où je m’y retrouve. J’ai la chance qu’elle me soutienne sur le projet et me félicite sur certaines choses. Ce sont des rencontres géniales, des portes ouvertes qui nous apportent beaucoup.

5 Tu prépares actuellement un projet. Quel est le message que tu veux qu’il porte ?

On va sortir un deuxième titre à la fin de l’été, un EP avant la fin de l’année. Il n’y a pas forcément de date de prévue pour le moment, à part “Chamboule-Tout” le 30 juin. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, j’ai déjà mon répertoire qui est quasiment terminé. On attend juste d’avoir le bon moment et les clefs pour faire ça bien.

Concernant le message, je n’ai pas une écriture engagée, avec des sujets profonds. Moi ce que j’ai envie, c’est emmener les personnes qui m’écoutent dans une vague positive, de simplicité et d’honnêteté. Je suis moi dans mes titres et je veux encourager les personnes à être bien avec eux-mêmes.