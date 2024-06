Pas Sages en interview Flash : “On est trop content et excité, c’est un rêve.”

Le duo le plus fou et attachant Pas Sages nous dévoilent quelques informations sur leur album La vie c cool en interview flash.

Que ce soit sur Tik Tok ou Instagram, impossible de ne pas être tombé sur l’une des vidéos de ses deux amis. Pas Sages, c’est le duo pop/rock qu’on a envie d’avoir dans notre entourage pour se rappeler que la vie est belle et qu’il faut l’apprécier à fond. Un message qui invite au lâcher-prise, à l’acceptation de soi… Le tout regroupé dans un album nommé La vie c cool.

1 Vous annoncez votre prochain album pour le 14 juin La vie c cool. Ça met dans quel mood de sortir ce projet ?

Il y a une vraie attente car pour la première fois il va y avoir une version physique. Il y a plein de choses à faire découvrir à notre public. On espère qu’il réussira à fédérer. On est trop content et excité, c’est un rêve.

2 Pensez-vous que notre génération à besoin de se rappeler qu’on est parfois trop sérieux ?

Complètement ! Même le nom de l’album c’est une manière de dire ironiquement que la vie parfois, elle est compliquée mais qu’il faut se rappeler que ce qu’on vit, c’est quand même très cool. C’est un état d’esprit, le fait de garder un peu l’émerveillement même sur les choses simples. Il ne faut pas se prendre la tête et ne pas sombrer dans la morosité que tu peux avoir en rentrant dans le monde actif.

3 Parmi vos influences, si il y a un titre que vous auriez voulu écrire ce serait lequel et pourquoi ?

Post Malone – “I Fall Apart”. On a eu la même idée alors que ça fait longtemps qu’on ne l’a pas écouté. Elle est très cool ! On écoutait cette chanson quand on a commencé le projet « Pas Sages ». Il est à coeur ouvert dedans, il y a du rock, du émo.

4 Vous êtes originaires de Cannes. Êtes-vous plus productif à Cannes ou à Paris ?

C’est une très bonne question ! Dans l’album il y a un mélange de titres qui ont été composés à Cannes et d’autres à Paris. On ne raconte peut-être pas les choses de la même manière en fonction de là où on est. Les premières intuitions arrivent dans le sud et après on affine et travaille nos idées sur Paris.

5 Un concert est prévu le 14 juin pour fêter l’album au Bateau Phare (13ème). À quoi peut-on s’attendre ?

Ce sera comme la Live Session disponible de “La vie c cool”. Nous allons avoir sur scène un bassiste, un batteur. Ça va être quelque chose de bien rock et différent de ce que l’on a pu proposer sur notre précédente tournée où c’était plus acoustique. C’est trop cool de pouvoir reconnecter avec nos influences pop-rock que l’on avait quand on était adolescent.