Pépite, l’interview flash : “‘Les années Lumière’ est un disque particulier pour nous”

Le duo Pépite nous dévoile les dessous de leur nouveau projet Les Années Lumières. Interview Flash rien que pour aficia !

Il sont funs, solaires et leur univers nous captive autant les yeux que les oreilles. Le duo culte Pépite a dévoilé leur nouvel album Les Années Lumières. Un disque résolument moderne, aux touches rétro qu’on pourrait écouter autant le matin pour se motiver que sur la route des vacances… En attendant, c’est le 22 mars à la Cigale que le duo nous donne rendez-vous pour un concert qui s’annonce mémorable.

Avec ces occasions si spéciales, nous avons pu les rencontrer pour une interview Flash !

Pépite : L’interview Flash…

1 Qui est Pépite ?

Pépite c’est Eddy et Thomas. Eddy est plutôt aux arrangements. Thomas lui est aux paroles. Pour la petite histoire, on s’est rencontré il y a 15 ans à l’occasion d’un match de foot sur une plage de Bretagne. Depuis on chante l’amour et les naufrages.

2 Vous avez sorti un album ‘Les années lumières’. Comment le décririez-vous ?

Les années Lumière est un disque particulier pour nous. Il y a eu beaucoup de collaborations pour le produire. Il y a eu Benoît David et Tomasi sur les paroles. Du côté de la production, on s’est entouré de PAG. Au départ, on a essayé d’unifier la production sur tous les titres. Puis, finalement on a poussé au maximum les sonorités de chaque démo. Au final, cela donne un album ou toutes les chansons ont un son différent et leurs propres règles du jeu.

3 La direction artistique est aussi assumée. Comment l’avez-vous décidée ?

On collabore depuis le premier EP avec Baptiste Perrin, le frère d’Édouard. On se parle beaucoup dès la genèse des premières démos, ce qui lui permet de son côté d’imaginer tout un univers au disque, de la pochette aux clips.

4 Vous allez être à la Cigale le 22 mars 2024. Est-ce que cette salle était un objectif pour vous en commençant la musique ? Quelle est la salle de concert que vous rêveriez de faire ?

Nous avons déjà joué la bas en 2018. C’était merveilleux ! Je ne sais pas si c’est un objectif cependant c’est notre salle préférée à Paris. C’est un immense plaisir d’y revenir.

5 aficia est précurseur de nouveaux talents. Est-ce que vous avez des nouvelles ´pépites’ à nous faire découvrir ?

On est très fan du dernier single de Claude : “Addition”. On aime aussi le titre “Voce” de Miira. Il tourne en boucle !

Écoutez Les années lumières de Pépite :