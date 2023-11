Sainte Victoire en interview Flash : “J’essaye de trouver une sorte d’intimité dans ma musique”

À l’occasion du MaMa Festival, nous avons pu échanger avec l’intrigante Sainte Victoire. On a adoré… et on vous la fait découvrir !

L’interview Flash est un vrai exercice, surtout lorsqu’on a devant nous une artiste qui apporte ce vent de fraîcheur et cette belle énergie au sein de l’industrie musicale. Sainte Victoire est une de ces artistes émergentes qu’on adore. Une créativité, un talent, des expérimentations. Comment se faire une place dans cette industrie ? Quelle est la place de la direction artistique dans un projet musical ? Tant que questions qui se posent et qui trouvent leur réponse au fur et à mesure des années, au fil des scènes, des rencontres et des projets ! Ça tombe bien, un EP est prévu pour 2024… et un nouveau single “Red d1” est disponible !

Saint Victoire : l’interview ‘flash’

1Est-ce que tu peux te présenter ?

Je suis Sainte Victoire, je suis auteure, compositrice et interprète et productrice. Ma musique pourrait se qualifier de pop alternative, un poil dark, dystopique et qui très influencé par des femmes américaines comme Ashnikko ou Björk. Je chante majoritairement en anglais.

2 Pourquoi ce mélange de anglais / français ?

J’ai découvert l’anglais quand j’avais 12-13 ans. C’était le moment où j’ai commencé à écrire les chansons. À ce moment-là je suis parti aux États-Unis pour apprendre l’anglais. J’ai découvert le rock, la folk, la country et j’ai adoré. En rentrant de là-bas je me suis mise à écrire et à me mettre à la guitare. Récemment, je reviens au français. Je n’oublie pas l’anglais qui pour moi est la langue où j’arrive à m’exprimer le plus librement.

3Tu as déjà fait quelques scènes. Est-ce qu’à ce stade de ta carrière, ta prestation LIVE est déjà bien ancrée ou tu testes encore ?

J’ai fait une dizaine de concerts où on était en mode “test”. On était un trio. Je voulais quelque chose d’un peu vénère sur scène, un peu grung avec de la grosse batterie. Les garçons qui m’accompagnaient étaient cagoulés sur scène. Je me suis rendu compte qu’il y avait un aspect chez moi très sensible. Je voulais le représenter sur scène. Depuis février 2023, on retravaille sur un nouveau LIVE. Depuis, je suis soit en solo soit en duo sur scène. Ça représente plus l’univers que j’ai. C’est plus concret !

4Tu intègres de l’électro dans ta musique. Qu’est-ce qui te plaît dans ce style ?

Je pense que ce n’est pas très conscient, c’est à l’instinct. Parfois, je vais prendre la guitare et écrire une belle chanson. Cependant, l’arrangement derrière ne va pas m’aller car c’est vu et revu. Avec la musique électronique, tu peux expérimenter jusqu’au bout où à part toi-même il y a personne qui a pu le faire. Je fais tous sur ordinateur avec des plug-ins et je teste ma voix pour la rendre instrument, la transformer, dé-tuner. Comme c’est ma voix, personne ne pourra avoir le même son. J’essaye de trouver une sorte d’intimité dans ma musique.

5 Il y a la direction artistique qui est importante. Comment tu la travailles ?

Le fait d’avoir fait des études de cinéma, j’associais déjà beaucoup la musique à l’image. J’ai découvert la musique à travers les clips. Tous les artistes que j’écoute ont une direction artistique très marquée. C’est en train d’évoluer du dystopique vers quelque chose d’intime pour l’EP. J’avais besoin de me recentrer sur des racines plus personnelles.

Question Bonus : L’EP va arriver en 2024… Est-ce que tu as des messages que tu veux véhiculer ?

L’EP va s’appeler Colt Feed (I You Food Poison). Il y a cette impression que ce sont les autres qui m’ont intoxiquée. Colt Feed en anglais ça veut dire être lâche, fuir les choses. J’avais besoin de parler d’intimité. Je fais ressentir des sentiments qui étaient personnels, sur le rapport à soi, comment on peut se voir différemment de ce qu’on fait percevoir aux autres. Le message principal tourne autour de la force de se sortir faible et de s’accepter avec ses émotions négatives. C’est ce qui nous rend super-héros. Assimiler d’être une personne forte parce que tu t’es accepté avec tes propres faiblesses. Avoir de l’amour en soi-même. C’est plus thérapeutique.