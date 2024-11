Elvire est un des noms à suivre de très près dans les années à venir, et aujourd’hui elle s’allie à deux autres sensations – DjREïNE et Sainte Victoire – pour son tout nouvel EP BLUE à paraître en décembre prochain. On vous en parle !

Elle se décrit comme un mélange de Lana Del Rey et de Lorde, elle chante en français comme en anglais, et elle n’a pas peur d’aborder les sujets qui fâchent. Sur le tout dernier single d’Elvire – intitulé “MiNi-JUPE” -, la jeune chanteuse aborde de façon crue une thématique à laquelle toutes les femmes sont confrontées d’une manière ou d’une autre : les violences sexistes et sexuelles. La production ensorcelante du morceau est d’ailleurs assurée par DjREïNE, la prestigieuse beatmaker au style punk.

La thématique de la condition féminine est une cause chère au duo, qui a décidé de lui dédier un EP à venir prochainement. Intitulé BLUE, ce projet de trois titres contiendra également une version en anglais de “MiNi-JUPE” (afin d’assurer une plus large diffusion du message) et une collaboration avec Sainte Victoire sur la chanson-titre. L’intrigante chanteuse parisienne, connue pour ses influences baroques, joint sa voix à celle d’Elvire au nom “de toutes celles qui n’ont plus le courage de se faire entendre”. En résulte un EP envoûtant, qui sera à retrouver sur toutes les plateformes de streaming le 6 décembre prochain.

Découvrez le dernier single d’Elvire – « MiNi-JUPE » :

Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, Elvire vous donne rendez-vous le 7 décembre – lendemain de la sortie de l’EP – pour une release party de tonnerre à La Java (Paris). Non seulement le trio à l’origine de l’EP viendra donner de la voix, mais on y retrouvera également d’autres talents sélectionnés par Elvire : la franco-chinoise Baozi et l’auteur-compositeur FELIX qui chacun viendront apporter leur touche personnelle à la soirée, ainsi que la DJette Shfoosja – spécialisée dans les sonorités Dubstep.

À Lire aussi : Sainte Victoire en interview Flash : “J’essaye de trouver une sorte d’intimité dans ma musique”

Elvire est une auteure-compositrice de style pop alternatif, inspirée autant par Lady Gaga que par Lana Del Rey. Comme elle le confie en interview, c’est à l’âge de huit ans qu’elle commence à écrire des chansons pour pallier à sa solitude. Sa passion pour la musique va payer car, en ce début d’année, elle a sorti son premier album intitulé 15 chez AG Group (Universal Music France). Aujourd’hui indépendante, Elvire profite de sa liberté créative et se produit fréquemment sur des scènes parisiennes, soit en solo soit avec son collectif d’artistes.