Santa en interview ‘Flash’ : “J’ai envie de faire résonner les cœurs à l’unisson”

Chanteuse phare du groupe de pop rock électronique Hyphen Hyphen, Santa s’accorde une parenthèse en solo avec son premier EP 999 . Elle se livre à aficia et nous parle de la conception de ce nouveau projet musical. Découvrez son interview !

Membre du collectif Hyphen Hyphen, Samantha Cotta de son vrai nom, a dévoilé il y a quinze jours ses premiers titres sous le pseudo Santa, extrait d’un premier EP tout juste dévoilé.

Biberonnée à la musique anglo-saxonne et adepte de la langue anglaise avec ses acolytes de HH, son premier disque en solo lui sonne en français. Et il n’est pas sans rappeler les plus belles heures de la variété française, celle des années 80. Nous lui posé avons 5 questions !

Santa, l’interview ‘Flash’ :

1 Hello Santa, peux-tu te présenter ?

Je suis Santa, je suis en train de présenter un projet en français que j’incarne seule. Je ne suis qu’émotion et j’ai envie de faire résonner les cœurs à l’unisson.

2 Dans Hyphen Hyphen, tu chantes en anglais. Avec ce premier EP, c’est la langue française que tu as choisie. Pourquoi ce choix ? Le fait de toucher à la langue française, c’est une façon d’être beaucoup moins impudique et dire des choses qu’on ne dirait peut-être pas en anglais ?

Je pense que déjà c’est un projet non réfléchi à la base. Je ne me suis pas dit, “tiens, je fais faire des chansons en français”. C’est venu à moi de manière très urgente et automatique. Je n’ai pas eu le recul de me dire “qu’est-ce que je fais ? ”. Aussi, je n’avais pas du tout la prétention de le faire écouter aux gens à l’origine. Il s’agissait de chansons que j’avais écrites pour moi et c’était déjà très bien comme ça. Ça m’a permise de transformer mes peines en feu de joie.

3 Le premier titre “Pop-corn salé ” a cumulé plus de 1 millions de streams, est-ce que ça t’a rassurée ?

Oui ça m’a rassurée. Savoir que quelque chose écrit la nuit au piano dans ta chambre dans un moment de chaos autant mondial que personnel résonne dans le coeur des gens c’est quelque chose de très touchant. C’est une émotion tout à fait magnifique.

“J’ai envie en matière de looks, d’être entre une Sanson et une Gaga”

4 Cet EP, tu l’as construit de À a Z, des chansons en passant par la réalisation et la pochette. C’était important pour toi ?

C’est un projet complet où je me suis énormément amusée. Par exemple la production, comment habiller les chansons, jamais je n’aurais confié ça à quelqu’un un d’autre. Pour moi, la manière de construire ton identité c’est de produire. Et comme je jouais de tous les instruments dessus, il y avait quelque chose qui était très personnel et jusqu’au boutisme dans la démarche artistique.

5 Dans le groupe justement, il y a ce trait d’union noir sur le visage qui vous caractérise. Ce serait quoi l’identifiant pour Santa ?

Je suis précisément en train de penser à toute l’esthétique sur scène. Avec mon projet Santa, j’ai envie de danse, de mouvement et d’explorer de nouvelles choses. J’ai envie en matière de looks, d’être entre une Sanson et une Gaga.

