Satine vient de sortir son 4ème single de l’année 2024 intitulé “L’idée de toi”. Nous avons eu l’occasion de revenir avec elle sur cette sortie en interview Flash sur aficia.

Satine, âgée de 20 ans, a commencé très jeune sa carrière musicale grâce à son passage dans l’émission ‘The Voice Kids’ en 2015. Mais c’est grâce à sa chaine YouTube où elle postait des chansons et vidéos humoristiques que sa carrière s’enflamme. En 2020, elle annonce de gros changements car cette image enfantine ne la représente plus. Après son premier EP Re paru en 2024, elle a sorti son nouveau single “L’idée de toi” le mois dernier. À cette occasion nous avons pu échanger avec elle.

Satine, l’interview Flash :

1 Salut Satine, tu as sorti “L’idée de toi” il y a 2 semaines maintenant, est-ce que tu t’attendais à un tel engouement aussi rapidement ?

Je ne m’y attendais pas mais il y a quelque chose qui s’est passé quand on a été en studio. On a senti de suite qu’il y avait un truc plus « évolué », que c’était différent de ce qu’on faisait d’habitude. On comprenait qu’il se passait quelque chose de plus mature. Il y avait une vraie plus value par rapport aux autres morceaux réalisés. Franchement, j’ai posté les premières vidéos, j’ai vu que ça a pris de suite. Je ne m’attendais pas à ça. J’étais choquée !

2 Tu es très présente sur Instagram et Tiktok, est ce que c’est important pour toi de rester proche des gens ?

Ça compte vraiment pour moi, c’est en créant une vraie authenticité sur les réseaux qu’on peut parler à un public qui nous ressemble. J’ai l’impression que c’est un peu ça le plus important dans la musique. Avoir un public qui te ressemble pour que les gens te comprennent et que ta musique parle au plus de monde possible. Surtout dans mon cas où j’ai un peu l’impression que les gens ont grandi avec moi. En plus, j’ai commencé les réseaux très jeune donc c’est d’autant plus important pour moi d’entretenir une relation saine.

3 Est-ce que le fait justement que tu aies été très jeune sur les réseaux ça te freine parfois de poster ?

La seule chose à laquelle j’essaye de faire attention, c’est de ne faire vraiment que des projets qui me plaisent. Je me suis beaucoup restreinte quand j’étais plus jeune pour plaire à des boites, des managers ou à mes parents. Je me suis beaucoup bridée pour eux, pour que ça marche, pour les statistiques et plein de choses comme ça. Force de constater que je n’étais pas heureuse et j’ai pris la décision aujourd’hui de ne faire que des choses qui me plaisent. Tout en respectant les codes de ce qui se fait sur les réseaux évidemment. Mais là je suis trop contente parce que je trouve un super équilibre entre ce qu’il faut faire et ce qui me plait.

4 Où est-ce que tu trouves ton inspiration ?

Généralement je m’inspire de ce que j’écoute au quotidien mais le problème c’est que j’écoute vraiment de tout. En ce moment je suis en boucle sur deux chansons que je me suis faites tatouer. C’est “Out of Time Man” de Mano Negra et “Time Moves Slow” de BADBADNOTGOOD. Sinon j’aime beaucoup aussi The Living Tombstone, un groupe qui écrit un peu sur le thème des jeux vidéos. Je remarque que je m’inspire aussi beaucoup de ce qui m’entoure en terme de culture. Mais aussi de beaucoup choses avec lesquelles j’ai grandi au collège. Par exemple dans un son j’ai samplé une musique d’Animal Crossing que j’ai accordée avec une chanson de The Living Tombstone sur Overwatch. Il y a beaucoup de choses qui me suivent depuis petite et j’aime bien m’en servir dans mes chansons. Ça retrace mon histoire et je suis vraiment contente de ça, c’est trop chouette.

5 Qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ? Un album peut-être ? Ou des scènes pour rencontrer ton public ?

Il y a un gros truc qui se prépare depuis plus d’un an maintenant, je ne peux pas en parler davantage pour l’instant mais il faut rester connecté. C’est quelque chose de vraiment important. Et pour les scènes, c’est prévu aussi. Il y a des choses en interne qui se sont passées, il y a vraiment pas longtemps. Mais c’est très frais et je ne peux pas en dire trop. Il y aura des concerts en 2025 ça c’est sûr et certain j’en suis trop contente. Les premières dates ont été bookées, on attend juste de pouvoir les annoncer au bon moment!