Satine livre son nouveau single “C’est toi”

Le 19 avril dernier, Satine a dévoilé son dernier morceau “C’est toi” accompagné d’un clip. aficia a écouté ce nouveau single pour vous !

Après avoir proposé son tout premier EP nommé Re en décembre 2023, Satine est de retour avec son nouveau single “C’est toi”. Une chanson d’amour pour Alex, sans cœur brisé et avec de l’espoir au coin de chaque rue. Un titre feel good et plutôt entrainant. Ce morceau annonce également la sortie d’un nouvel EP prochainement. Pour la sortie de ce single, Satine n’a pas fait les choses à moitié. Elle a dévoilé un clip très travaillé sur YouTube. On voit la jeune femme âgée de 19 ans face à un homme avec à la place de la tête un micro-onde. Une idée originale qui a conquis l’ensemble de ses fans.

Sa biographie

Née dans une famille de musiciens, Satine se passionne rapidement pour la musique. Elle s’est fait connaître dans le télécrochet ‘The Voice Kids’ lorsqu’elle avait 9 ans grâce à Patrick Fiori. Quelque temps après, ses vidéos sur YouTube avec son ukulélé ont un grand succès avec plusieurs millions de vues. Mais la jeune femme sera victime de harcèlement sur les réseaux sociaux et dans le cour d’école. Ses vidéos deviennent alors son échappatoire.

Par la suite, elle mènera différents projets : doublage pour des dessins animés, apprentissage de l’anglais et écriture d’un livre pour les bambins sur son enfance et le harcèlement. Au lycée, Satine décide de faire une pause XXL. Elle croise la route d’Alex plus connu sous le nom de Xelito. Il décide de lui créer un compte TikTok sans qu’elle le sache où il publie une vidéo de sa première apparition à The Voice Kids et une photo d’elle aujourd’hui. Le lendemain matin, la vidéo affiche 5 millions de vues ! Renaissance. Elle recommence à nourrir les réseaux. Elle poste une maquette de chanson. Puis une autre et encore une autre. Millions de clics à chaque coup. Voici l’histoire de Satine.

Inès Fakche

Découvrez le nouveau single de Satine “C’est toi” :