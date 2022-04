Tioma en interview ‘Flash’ : “Je m’estime chanceux de ce qu’il m’arrive !”

Entre la signature sur le label de Bigflo & Oli et ses récentes premières parties avec Vianney, Tioma vit un rêve. Nous avons rencontré l’artiste pour une brève présentation !

L’histoire est particulièrement belle. De belles covers postées sur les réseaux sociaux. Et puis depuis, c’est la belle aventure. Tioma est repéré par les frères Bigflo & Oli qui le signent sur leur propre label Belle Etoile. Une promesse qui donne des ailes au jeune originaire de Cap Breton. Il sort les poétiques “Dans Dix Ans” et “Carte Postale” puis le single “Thé infuse”, un troisième extrait lançant en trombe l’EP Douce escale paru courant mars 2022.

Et ce n’est pas tout, l’artiste a été invité par Vianney en personne pour faire quelques premières parties. Et c’est justement à l’Arena d’Aix-en-Provence que nous avons rencontré l’artiste encore chamboulé de cet accélérateur soudain et lui posé 5 questions…

Tioma, l’interview en mode ‘Flash’ :

1 Musicalement, Tioma, il fait quoi ?

Il écrit, toujours accompagné de sa guitare. Ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne (Rires) ! Non, j’écris, j’écoute beaucoup de rap, j’utilise beaucoup les rimes. Dans ma façon d’écrire, ça se retrouve. Au niveau des mélodies, on est sur de l’acoustique. En gros, je mélange l’univers rap dans l’écriture avec l’univers chanson française et chanson acoustique à la guitare.

2 Qu’as-tu de plus que les autres ?

Je fais tout maison, tout depuis ma chambre, avec passion. J’y passe beaucoup de temps à trouver les mots que je vais employer et les bons rythmes de guitares. C’est tout mon cœur que j’y mets !

3 Comment s’est fait cette signature de contrat avec les Bigflo & Oli ?

Ils m’ont envoyé un message sur Instagram, suite à des reprises que je faisais sur les réseaux sociaux. Ils ont kiffé ce que je faisais. Suite à ça, on s’est rencontré. Ils m’ont invité sur Toulouse, de façon très professionnelle. Ça s’est fait très rapidement. Il y avait une maquette, puis deux, puis trois… Et ils m’ont annoncé qu’ils voulaient me signer. Voilà à peu près !

4Tu as également fait quelques premières parties avec Vianney. J’ai l’impression que les opportunités se multiplient pour toi ! Comment cela s’est fait ?

Vianney est tombé sur mon compte. Il m’a proposé trois premières parties. Il a annoncé à Flo & Oli : “Je veux votre gars en première partie !”. Ils m’ont appelé juste après ça en mode : “On a une super annonce, tu vas faire les premières parties de Vianney !” C’était dingue, je ne m’y attendais pas ! C’est incroyable ! Aujourd’hui, c’est vrai que les réseaux sociaux amènent une vraie opportunité et à la fois une vraie concurrence, même si je n’aime pas trop ce terme. On est beaucoup à vouloir éclore et ce n’est pas évident, donc je m’estime très chanceux de ce qu’il m’arrive.

5Et pour finir, quels sont tes projets pour l’année 2022 ?

Et bien ça y est, je peux l’annoncer, l’EP Douce escale est sorti. Je viens de faire mon premier concert aux Trois Baudets. C’était vraiment quelque chose ! Il y a aura d’autres concerts ensuite, puis des festivals cet été. On pense également à l’album. Je compose toujours à côté, je prépare doucement la suite. J’ai quelques morceaux de prêts. Je dirais une dizaine, entre les maquettes et ceux qui sont finis.

Découvrez notre interview d’une minute à l’Arena d’Aix-en-Provence :