YMNK a dévoilé son dernier EP le 14 juin dernier. À travers les synthés qu’il conçoit lui-même, l’artiste nous ouvre les portes de son univers singulier. Nous l’avons interviewé !

Après deux premiers albums en 2019 et 2021, YMNK a sorti son troisième opus éponyme cette année. Le producteur aux multiples facettes a pris un virage stylistique en proposant un nouveau projet composé de 5 tracks. Sa musique est un mélange subtil entre pop, synthétiseur modulaire et house psychédélique. Nous avons voulu en savoir plus au cours d’une interview sur l’univers de cet artiste et son dernier EP.

YMNK, l’interview flash :

1Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas ?

Je m’appelle Alexis et mon projet c’est YMNK. Ça fait 20 ans que je fais de la musique. C’est un projet de musique électronique avec des influences qui vont du rock à la pop, à la noise, à l’ambient, à la house. Finalement, c’est un peu un melting pot de différents genres musicaux avec un bon gros kick pour lancer. C’est une musique pour se faire des câlins mais en tout consentement avec beaucoup de bonnes vibes. Sur scène, je joue avec des synthés que je fabrique moi-même, ça me passionne ! Mais j’ai aussi une guitare pour faire des larsens beaucoup trop forts et pour me rouler au sol avec !

2Suite à l’écoute de ton nouvel EP, je remarque que tu as pris un véritable virage stylistique, es-tu d’accord avec ça ?

Bien sûr, c’est un virage stylistique totalement assumé ! J’ai voulu faire une musique qui ressemblait plus à ce que je faisais sur scène. Quelque chose qui soit un peu plus house, techno, happy, l’amour, l’amitié, les petites fleurs, les oiseaux et les arc-en-ciel ! Lors des deux précédents albums il fallait un orchestre symphonique avec moi sur scène. Alors que là, je suis en phase avec ce que je fais.

3Quelles ont été tes inspirations pour ce nouvel EP ?

J’écoute beaucoup de choses mais j’ai quelques artistes références qui vont être Caribou, Dan Deacon, Lucie Antunes, Johnnie Carwash qui est un groupe français que j’adore et qui m’influence malgré que l’on ne fait pas la même musique. Tout ce que je vais écouter va m’inspirer d’une certaine façon.

42 de tes titres font directement référence au monde asiatique, est-ce une culture qui t’attire et t’inspire ?

Déjà, YMNK est une contraction de Yamaneko qui signifie chat de la montagne en japonais. C’est une traduction de mon nom de famille Zbik qui est polonais et qui veut dire lynx. J’ai toujours été assez attiré par la culture asiatique. Depuis que je suis gamin, il y a toujours eu quelque chose qui me fascinait et me plaisait notamment dans les rpgs japonais. Avec mon précédent groupe, on avait tourné au Japon puis par la suite je suis parti là-bas avec ma femme pendant 3 mois. On a donc pu découvrir un peu le pays, garder des contacts d’amis et là j’apprends le japonais !

Beaucoup d’aspects de la culture japonaise m’attire, ça peut-être le concept du zen, la scène ambiante des années 80 assez passionnante, l’artiste Sakamoto. Cet artiste jouait dans un groupe qui s’appelait Yellow Magic Orchestra que j’apprécie pour son côté musique électronique mais toujours avec la petite touche asiatique. Cette culture m’a vachement influencée donc je n’hésite pas à la mettre dans ma musique par des clins d’œil !

5Souhaites-tu collaborer avec d’autres artistes par la suite ?

J’aime beaucoup les collaborations. Elles sont venues vers moi par le chemin institutionnel, j’étais artiste accompagné par l’association L’Aéronef qui m’ont parlé d’une résidence avec Dame Area. Les collaborations sont donc venues comme ça. Récemment il y a FLUPKE qui a sorti un remix de mon morceau, c’est lui qui est venu vers moi. Quand tu es tout seul c’est cool de travailler avec d’autres personnes, ça permet d’élargir un peu mon horizon. Par exemple, Dam Area c’est extrêmement dark alors que moi c’est plutôt les petits papillons donc c’était très drôle de voir ces deux mondes se rencontrer et de tisser quelque chose ensemble. J’ai envie de continuer les collaborations !

Découvrez le dernier EP éponyme de YMNK :