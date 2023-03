Zélie en interview ‘Flash’ : “Je décrirai ma musique comme de la pop intime, énergisante et humaine.”

À tout juste 20 ans, Zélie impressionne par cette facilité à mettre en musique ses émotions et ses moments de vie. À l’occasion de la sortie de son EP Zélie c’est quoi ? nous avons pu nous entretenir avec ! C’est à lire sur aficia.

Une voix douce, une personnalité attachante et solaire, Zélie est une artiste qui ne vous sera pas inconnu si vous êtes sur le réseau social Tik Tok. Sa reprise “Aurevoir mon amour” de Dominique A résonne encore aujourd’hui dans nos esprits. C’est avec cette voix si particulière et cette sensibilité qu’elle nous partage en cette fin février son premier EP Zélie c’est quoi ?. 9 titres pour danser, pleurer, se remettre en question et saluer le talent de cette compositrice et interprète d’exception.

L’interview Flash :

Nous t’avons connu grâce à ta reprise d’ “Aurevoir mon amour” de Dominique A. Tu nous expliques ce qui s’est passé pour toi ?

Je me suis mise sur Tik Tok en été 2022, par pur hasard. J’ai enregistré cette chanson dans ma chambre et ce jour-là, je n’avais rien à poster donc j’ai publié cette vidéo-là de 5 secondes. Puis, ça a pris très vite puisque cette chanson est très belle et que la phrase a parlé à beaucoup de monde. Ça a lancé un peu une “trend” (tendance) pendant + 1 mois et demi. Ça a ramené pas mal de personnes, beaucoup m’ont découvert grâce à ça. On a sorti la chanson sur les plateformes assez rapidement suite aux nombreuses demandes. C’était très cool et ça a permis d’accélérer la sortie de l’EP.

Ton premier EP Zélie c’est quoi est sorti le 24 février. Il contrebalance entre des titres calmes et des titres plus produits. Comment s’est passé le processus de création ?

Je compose chez moi. C’est moi qui fais les premières maquettes et après il y a un choix personnel si je veux les retravailler avec des arrangeurs. Pour les chansons plus dansantes, j’ai pu travailler avec des beatmakers comme Medeline, Balthazar Picard. On a voulu faire un projet équilibré entre des morceaux produits / dansants et ceux que j’ai faits dans ma chambre qui n’ont pas bougé.

Tu nous parles du dernier titre de ton projet, “Ma jeunesse” ?

Je l’ai écrit la veille de mes 20 ans à 23H dans ma chambre, triste parce que de manière générale je suis très émue par le temps qui passe. Le fait de passer au-delà de ce chiffre m’a un peu bouleversé en me disant “Mon dieu, je n’aurai plus jamais 18/19 ans”. C’est l’un des titres les plus authentiques du projet. On a voulu garder la beauté de la première intention. On n’a rien changé !

Il y a quelque temps, tu avais marqué sur ta bio Instagram : “J’ai une frange, je fais de la pop mais je ne suis pas Angele”. Est-ce une comparaison que tu avais l’habitude de ressentir ? Tu te décrirais comment musicalement ?

Au début oui, quand je n’avais pas trop de titres sur les plateformes. En parallèle, Angèle était en vogue en tant qu’artiste pop à faire ce type de musique, à être jeune et à avoir une frange. J’ai voulu en rire en le mettant dans ma bio.

Aujourd’hui, je décrirai ma musique comme de la pop intime, énergisante et humaine.

Tous tes titres sont inspirés de moments plus ou moins forts de ta vie. “Merci” fait référence à ta première scène, “Jeunesse” a été écrite 1H avant que tu aies 20 ans. Quel autre événement fort de ta vie, te pousserait à écrire une chanson ?

Un événement fort, un concert plus grand qui réunit un public plus conséquent comme la Cigale ou l’Olympia. Je sais que je n’ai pas encore écrit de musique sur le fait de voyager loin et de prendre une espèce de “retraite”. Pour le moment, je reste beaucoup à Paris, à écrire, à faire mes expériences. Je pense qu’à 25/26 ans j’aurai une autre sagesse qui va arriver et va me permettre d’écrire autrement. Le deuil est aussi quelque chose qui me fera écrire même si je ne me le souhaite pas, un peu comme Ben Mazué a pu le faire. Un autre sujet qui me fera écrire sinon, je le vois avec les artistes qui m’inspirent, c’est l’arrivée d’un gros succès.

Découvrez l’EP de Zélie – Zélie c’est quoi :