Il est l’heure de faire une sacrée découverte. Zélie risque bien de vous charmer avec sa pop lancinante. Nous lui avons posé 5 questions pour en savoir plus à son sujet.

Zélie est bluffante. À seulement 20 ans, elle est tout simplement la nouvelle promesse du label Low Wood (Hatik, Madame Monsieur). Souvent accompagnée d’un piano, elle réussit en quelques instants à nous charmer de par sa voix envoutante, une mélodie entraînante et une pop lancinante. Tous les ingrédients sont là pour que la porte du succès s’ouvre pour cette jeune artiste. Mais plutôt que de belles paroles, nous vous proposons de faire de plus amples connaissances avec Zélie :

5 questions pour Zélie :

1 Bonjour Zelie, peux-tu te présenter à nous ?

Je suis Zélie, j’ai 20 ans, je suis auteure-compositeure, interprète mais aussi danseuse. J’ai étudié au conservatoire régional de danse contemporaine pendant 7 ans mais j’ ai décidé depuis 2 ans et demi de me consacrer exclusivement à la musique. Cela a été comme une révélation pour moi lorsque j’ai commencé à m’initier au piano et à la musique assistée par ordinateur.

2 J’ai vu quelques commentaires comme quoi tu avais quelque chose de Christine and the Queens. Tu apprécies cette comparaison ?

J’ai vu ça dans quelques commentaires sur mes vidéos YouTube, évidemment c’est très flatteur. J’admire tout chez elle : son parcours, ses atouts de danseuse, son énergie. Elle dégage beaucoup de choses qui m’inspirent pour la suite.

3 Zélie c’est plutôt de la pop ou des ballades au piano ?

C’est de la pop ! J’aime tout autant écrire des pianos voix que des morceaux plus dansants. C’est vraiment selon mon humeur et ce que j’ai envie de raconter. Pour le moment, j’explore, je teste, j’aime beaucoup de styles et je ne veux surtout pas m’enfermer ou me mettre de barrières. Je ne veux pas me fermer de portes et j’aime l’idée de pouvoir surprendre mon public et me surprendre moi-même avec de nouvelles sonorités.

4 Est-ce que Zélie a des ambitions ?

Pour le moment je suis heureuse de consacrer mon temps à ce que j’aime, je commence à en vivre, je suis signée en label… tout ceci me donne l’envie et la confiance d’aller plus loin. Je découvre encore beaucoup de choses : les enregistrements, les clips, la promo, j’apprends encore et je prends du plaisir à prendre le temps.

5 Qu’est-ce que tu prépares pour la suite?

Pour le moment, je continue à faire de la musique. Je vais sortir de nouveaux morceaux et prendre le temps de préparer la suite. Je commence à collaborer avec pas mal d’artistes et j’espère pouvoir dévoiler certaines de ces collaborations au plus vite, avant de commencer à travailler sur mon propre projet.

Découvrez “Comme un adieu” de Zélie :

