CJ Beth en interview sans filtre : “Je ne suis pas en quête de visibilité“

Entre ‘The Voice’ d’un côté et les Inouïs du Printemps de Bourges de l’autre, CJ Beth trace sa route loin des codes, portée avant tout par l’émotion et l’authenticité. Rencontre avec une artiste avec un Grand A sur aficia…

De passage entre The Voice et les Inouïs du Printemps de Bourges simultanément, CJ Beth avance sans calcul. Artiste autodidacte, elle compose seule, vit ses performances intensément et revendique une approche presque introspective de la musique. On a craquer sur sa reprise de Billie Eilish lors des auditions à l’aveugle du télé-crochet. On a craqué sur son grain à la Amy Winehouse. Rencontre avec une artiste qui préfère se dépasser elle-même plutôt que de rivaliser avec les autres. CJ Beth est sans filtre pour aficia !

CJ Beth en interview :

Bonjour CJ Beth. J’aimerais qu’on regarde à nouveau ensemble ta prestation dans The Voice qui est juste bluffante. Quel regard portes-tu sur ta prestation avec un peu de recul ?

Je ne l’ai pas vraiment regardée depuis, simplement au moment de sa sortie, mais après, non… ça me fait bizarre. Je ne suis pas du genre à me regarder. Mais ça reste une expérience incroyable. Avec du recul, j’étais surtout méga stressée, vraiment le cœur dans la gorge. Je ne m’attendais pas à ressentir autant de pression. Du coup, je ne suis pas hyper fière de tout, parce que le stress a pris le dessus sur certaines choses. Mais ça reste un très beau souvenir.

Tu ne voyais pas ça comme une compétition ?

Pas du tout. La télé, ce n’est pas ça qui m’anime. C’est un biais, un moyen. Moi, ce qui m’importe, c’est ma musique. Si j’ai accepté, c’était surtout pour partager ça avec mes proches, vivre un moment fort ensemble. Gagner, ça ne me parle pas vraiment.

Malgré tout, l’exposition est énorme. Tu le ressens ?

Oui, ça, je le ressens. Les messages, les abonnements, tout l’amour que je reçois, c’est trop touchant. Mais je ne suis pas en quête de visibilité. Je préfère que les choses arrivent naturellement. Et j’ai l’impression que les gens qui sont venus vers moi l’ont fait de manière sincère, sans calcul.

Tu te considères comme une compétitrice ?

Non, pas du tout. Je ne fonctionne pas comme ça. Mon truc à moi c’est la natation : je suis seule avec moi-même. Et là, c’est pareil, ce qui compte, c’est le travail que je fournis, la pression que je me mets. Les autres artistes sont tous talentueux, je n’arrive pas à me comparer. Je suis trop empathique pour ça.

Tout vient du cœur. Et je pense que c’est ça qui nous différencie tous – CJ Beth.

Comment as-tu construit cette voix si particulière ?

J’ai travaillé mes aigus parce que j’ai une voix assez grave à la base. Mais sinon, c’est venu naturellement. J’ai fait de la chorale plus jeune, puis un jour j’ai juste chanté comme ça venait, sans réfléchir au placement. J’ai pris une guitare, et ça m’a fait du bien. Je me suis dit : “OK, il faut chanter comme ça.” Depuis, je fais comme ça.

Ton univers artistique, tu le définirais comment ?

Il est très centré sur les émotions et l’inconnu. Je compose tout, je joue avec ma meilleure pote sur scène, je fais de la batterie… Tout vient du cœur. Et je pense que c’est ça qui nous différencie tous : on raconte chacun une histoire différente.

Comment décrirais-tu ton live pour quelqu’un qui ne l’a pas vu ?

C’est un peu le bordel que j’ai dans la tête (rires). J’ai plein d’émotions et je les balance, une par une. Comme dans la vie : colère, tristesse, joie… tu ne choisis pas. Mon set, c’est ça.

Tu fais tout toute seule ?

Oui, tout est home made. Ça ne me limite pas, au contraire. Je suis libre, je ne me juge pas. Si c’est nul, j’enlève. Si c’est bien, je garde. Par contre, j’aimerais rencontrer des gens pour aller plus loin. Cela nous permettrait de notamment travailler sur les arrangements et l’esthétique.

Quels sont tes projets pour la suite ?

Continuer à sortir des singles, et idéalement travailler sur un album pour 2027. J’ai déjà pas mal de morceaux, des maquettes, des choses que je joue en live.

Et dans trois ans, tu te vois où ?

Franchement, je ne sais pas trop. J’essaie de rester dans le moment présent. Mais j’espère faire de la musique, vivre de belles scènes, faire des rencontres… et toucher des gens avec ce que je fais.

Découvrez “Woman”, le dernier single de CJ Beth :