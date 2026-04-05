‘The Voice 2026’ : nos coups de cœur des auditions à l’aveugle

Chaque saison réserve son lot de voix marquantes, mais l’édition 2026 de The Voice a particulièrement brillé par la diversité de ses profils. Découvrez nos nombreux coups de cœur des auditions à l’aveugle sur aficia.

Entre technique vocale, parcours de vie et émotions à fleur de peau, certains talents de ‘The Voice’ se sont déjà imposés comme des évidences. Voici plusieurs prestations qui ont retenu toute notre attention.

La surprise Opale (équipe Florent Pagny)

Avec une interprétation habitée et maligne du titre “On m’invite pas” d’Aurélie Simon (inconnu du grand public), Opale a marqué les esprits. Autant par sa sensibilité que par son histoire personnelle. Orpheline de mère depuis l’adolescence, elle portait ce rêve pour deux sur la scène de TF1. Seul Florent Pagny s’est retourné, mais cela a suffi à révéler une voix singulière, à la fois fragile et déterminée. Et sachez que quand Florent Pagny buzze, c’est souvent bon signe…

Colline Sicre et son yodel (équipe Tayc)

Impossible de passer à côté de la proposition atypique de la pétillante Colline Sicre,chanteuse et créatrice de contenus. Avec une technique de yodel rarement entendue dans l’émission, la jeune femme a d’abord déstabilisé les coachs. Aucun fauteuil ne s’était retourné… jusqu’à l’intervention de Tayc via son joker “replay”, qui lui offre une seconde chance. Un pari audacieux pour un talent hors format.

Virginia Sirolli et ses frisons x10.000 (équipe Amel Bent)

Voix lyrique et puissance maîtrisée : Virginia Sirolli a mis tout le monde d’accord sur Wasted Love de JJ, dernier gagnant en date du Concours de l’Eurovision. Les quatre coachs se sont retournés, preuve d’un niveau vocal déjà impressionnant. D’origine suisse et italienne, cette chanteuse d’opéra apporte une touche rare à la compétition. Elle choisit finalement Amel Bent, confirmant son ambition de mêler exigence technique et émotion. L’une des rares candidats pour qui on est restés bouche-bée. Mais vraiment bouche bée !

La résurrection de Joanna Lagrave (équipe Lara Fabian)

Visage familier pour les amateurs de télé-crochets, Joanna Lagrave n’est pas une inconnue. Demi-finaliste de la Star Academy en 2008, elle revient avec une maturité artistique évidente. Sa prestation sur Maurane, a convaincu les quatre coachs, mais c’est vers Lara Fabian qu’elle se tourne. Un retour réussi, entre revanche personnelle et confirmation vocale. Nous sommes ravis de retrouver Joanna dans une telle compétition. A coup sûr elle devrait aller loin…

L’ovni Mounir de Belgique (équipe Tayc)

Originaire de Belgique, Mounir a touché en plein cœur avec une reprise d’Adèle (“Love in the Dark”). Une interprétation sobre, mais intensément incarnée, qui a su séduire plusieurs coachs. Il choisit finalement Tayc, avec qui une sensibilité commune semble évidente. À 26 ans, il s’impose déjà comme un sérieux outsider de cette saison.

Marion et sa réinterprétation de “Wonderful Life” (équipe Amel Bent)

C’est l’une des prestations les plus marquantes de ces auditions. En reprenant “Wonderful Life” , Marion a réussi à faire l’unanimité auprès du jury. Sa voix douce et enveloppante, alliée à une vraie sincérité, a particulièrement touché Amel Bent, qu’elle choisit pour la suite. Une performance élégante, déjà très aboutie.

Mélanie Noé, la magie a opéré

Mélanie Noé n’arrive pas de nulle part. On se souvient de sa merveilleuse chanson “L’un près de l’autre” pour Destination Eurovision. Choriste professionnelle depuis plusieurs années, elle a accompagné des artistes comme Amel Bent ou Pierre Garnier, avant de tenter sa chance en solo. Avec une reprise de “Good Luck, Babe” , de Chapell Roan, elle a livré une prestation intense malgré un stress palpable. Ironie du sort : très proche d’Amel Bent, la coach ne l’a même pas reconnue sur le moment. Finalement choisie par Florent Pagny, elle incarne parfaitement ce passage de l’ombre à la lumière. On lui souhaite une belle route !

Évidemment, impossible de ne pas citer la bête de scène CJ Beth pour qui on a déjà craqué, Sam Attyé, le frère d’Ycare et Tessa B qui reprenait sublimement “Confidence pour confidence” au piano. On a hâte de retrouver ces prochains talents dans les prochaines émissions de ‘The Voice’.