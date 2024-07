À l’occasion de la sortie de son premier EP Es Solo Música, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec Iñigo Quintero. C’est à découvrir sur aficia !

Le 19 avril dernier, Iñigo Quintero a dévoilé son tout premier EP Es Solo Música. Il est composé de cinq titres dont le célèbre “Si no Estás” qui l’a fait connaître à l’échelle mondiale. Ce projet se présente comme une exploration personnelle et introspective du jeune artiste de 22 ans. La musique devient pour lui un moyen de compréhension et d’expression de ses émotions et pensées les plus profondes. Dans ce voyage, Iñigo Quintero s’éloigne de la sphère publique pour se concentrer sur l’essence de sa musique, démontrant ainsi que pour lui, la musique va au-delà de la célébrité.

Interview traduite de l’espagnol au français.

Iñigo Quintero, l’interview ‘sans filtre’ :

Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore ?

Bien sûr, je suis Iñigo Quintero, chanteur et compositeur espagnol. Mes principaux instruments sont le piano et la voix. Depuis tout petit, je suis passionné par la musique. Au fur et à mesure j’ai commencé à écrire mes propres chansons. Mon style est un mélange de pop et de ballades émotionnelles. Je cherche toujours à transmettre une certaine émotion à ceux qui m’écoutent.

Qu’as tu ressenti face au succès de “Si no Estás” ? Pensais tu que cette chanson serait un tel succès ?

La vérité c’est que je ne m’y attendais pas du tout. Lorsque vous composez une chanson, vous vous attendez toujours à ce qu’elle touche le cœur des gens, mais vous ne savez jamais à quel point. De voir comment “Si no Estás” a atteint l’âme de tant de gens, a été une merveilleuse surprise. Je ne m’attendais pas à un tel succès, mais je suis très reconnaissant pour tout le soutien reçu.

Tu as présenté ton premier EP solo. Qu’est ce qu’il raconte ?

Ce premier EP est très spécial pour moi. Chaque chanson reflète une partie de mon expérience personnelle et artistique. Il résulte du phénomène de “Si no Estás”. Cet EP intitulé Es Solo Música explique que l’important dans mon travail est la musique elle-même. Ce message m’a aidé à ne pas me laisser emporter par le succès, à garder les pieds sur terre, devant les bons commentaires, et les moins bons. J’ai voulu exprimer une variété d’émotions et d’expériences. Je pense que beaucoup de gens peuvent ressentir les mêmes choses. La magie de la musique est que chacun peut l’interpréter et se connecter différemment selon son histoire personnelle.

As-tu réalise ce premier EP pour toi ou pour tes fans qui l’attendaient après le succès de “Si no Estás” ?

Je pense que c’est une combinaison des deux. D’une part, j’avais besoin d’exprimer et de partager mon expérience et mes émotions. D’autre part, l’affection et l’attente des fans après le succès de « Si No Estás » m’ont poussé à donner le meilleur de moi-même dans cet EP. Je voulais leur offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui en valait la peine et me dévoiler.

Les refrains de tes chansons ont tendance à être puissants et enivrants et les couplets plus doux. Penses tu que ce soit la recette magique de ta musique ?

C’est peut-être le cas. J’aime penser que la clé réside dans l’équilibre entre les paroles et la musique. Les couplets doux créent une atmosphère et préparent le terrain pour que les refrains aient un impact plus fort. C’est une façon d’emmener l’auditeur dans un voyage émotionnel avec des hauts et des bas. Mais aussi de se connecter aux autres et aux émotions différentes. Afin que chacun puisse interpréter les chansons à sa façon.

Aimerais tu collaborer avec d’autres artistes ?

Oui, ce serait formidable. Collaborer avec d’autres artistes est un moyen extraordinaire d’apprendre et de se développer musicalement. J’aimerais travailler avec des musiciens que j’admire pour explorer avec eux de nouvelles sonorités. En fait, je pense que les collaborations peuvent aboutir à des résultats uniques et surprenants. Donc si des opportunités se présentent, nous vous le ferons savoir.

Inès Fakche

