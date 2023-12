Iñigo Quintero : le portrait pop de la semaine

Avec son tube “Lo Que Queda De Mi”, Iñigo Quintero fait figure d’exception dans le paysage musical hispanique. aficia vous propose de décortiquer le phénomène.

Son CV

Iñigo Quintero est un jeune chanteur espagnol de 22 ans. Ayant mené des études psychologie, il débute sa carrière musicale tout récemment. En effet, en septembre 2022 sort son tout premier single “Si No Estas”. Il se spécialise dans des ballades mélodiques au piano, accompagné de toutes sortes d’instruments discrets qui donnent beaucoup de substances à ses compositions. On y entend de subtiles maracas, des touches de guitare. Il possède une voix puissante et grave, très captivante. Il a depuis sorti 3 autres titres d’une délicatesse réconfortante et chaude.

Tout s’est accéléré pour lui ces dernières semaines puisque “Si No Estas” est devenu viral sur TikTok. Il est désormais sur toutes les radios et dans toutes les playlists. Il est devenu le 1er chanteur solo espagnol à atteindre la 1ere place des écoutes hebdomadaires sur Spotify le 23 octobre. Son succès est d’autant plus significatif que ça fait un grand nombre d’années que les gros tubes en langue espagnole étaient l’apanage des artistes latino-américains (hormis Rosalia)

Iñigo Quintero en chiffres

25,2 millions d’auditeurs sur Spotify

“ Si No Estas” : 370 millions d’écoutes sur Spotify

A été #1 en France, Allemagne, Espagne, Norvège ou Pérou …

1/2 milliard de flux sur les DSP (Digital Streaming Platforms)

Son actualité

Iñigo Quintero a pu, grâce à son immense tube, signé chez une grande major. Il rejoint les équipes Warner Chapelle Music. Pour le moment, il n’est pas encore question de sortir un album. En tout cas, il n’y a aucune information en ce sens. Cependant, il propose depuis le début du mois un sublime nouveau titre nommé “Lo Que Queda De Mi”. C’est un titre qui traite de l’anxiété sociale et de la difficulté d’intégration. Iñigo Quintero évoque aussi la problématique du succès soudain puisqu’il est passé « de connu par son entourage proche » à « adulé mondialement ». La vitesse à laquelle tout s’est emballé l’a un peu fait peur, d’où le peu de prestations et d’interview donnés.

Le titre est délicieux, doux et subtil. Il démarre au piano pour s’emballer au fil de son avancement. Les percussions se font de plus en plus présentes à mesure que la ritournelle déroule, comme pour se libérer. La vidéo illustre la vie quotidienne d’un adolescent, qui n’arrive pas à se faire une place dans son environnement immédiat. Il se retrouve dépassé par ses pairs, mais trouve son échappatoire à travers la musique, d’abord en l’écoutant puis en la jouant.

