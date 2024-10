Nach en interview ‘sans filtre’ : “C’est en écrivant cet album que j’ai retracé ma nouvelle vie”

Cet été, au mois de juin, Nach a assuré la première partie de Grand Corps Malade aux Nuits de Fourvière. Dernier album, famille, spiritualité, aficia a eu la chance de discuter avec l’artiste en interview sans filtre.

Nach, l’interview ‘sans filtre’ :

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Nach, je suis autrice compositrice interprète et productrice de musique. J’ai sorti mon troisième album Peau Neuve en octobre 2023 et je suis en tournée depuis septembre 2023.

Il me semble que tu as rajouté des dates d’ailleurs non ?

Oui il y a pas mal de dates qui se sont ajoutées. D’ailleurs, il y a encore un an de tournée. En tout, ça fera un an et demi de tournée voire même deux ans. C’est une très belle tournée. Tourner c’est mon moment préféré.

Tu as grandi dans une famille d’artistes et de musiciens, comment as-tu réussi à te faire une place ? As-tu été influencé par ton entourage ?

En écrivant, en chantant… Je sentais que j’avais des choses à dire qui étaient très personnelles aussi. J’avais besoin d’exprimer ces choses là donc j’ai créé et c’est ma création qui m’a donné envie de chanter. C’est ce que j’avais besoin de dire qui m’a donné envie de faire de la musique.

Oui évidemment, comme toutes les familles. J’ai surement été aussi influencé dans la musique par les artistes que j’ai écouté tels que Nina Simone, Radiohead… J’ai été autant influencé par ces chanteurs que par mon frère (Matthieu Chedid).

Tu as dévoilé ton album en octobre 2023 après un périple de six mois. Peut-on dire qu’avec cet exil, tu as retrouvé l’inspiration ?

Oui tout à fait, je me suis rendue compte que cette pause et ce moment de ma vie allait m’inspirer, me faire renaître et me donner une nouvelle direction. Ma création allait m’aider à trouver cette nouvelle direction. Finalement, c’est en écrivant cet album que j’ai retracé ma nouvelle vie.

Les titres présents dans l’album ont été écrits pendant ou après ton périple ?

C’était pendant mon voyage, ça a fait partie des réflexions que j’avais. Ces chansons ont été les réflexions que j’avais pendant mon voyage, que j’avais envie d’inscrire de cette manière là. Ce voyage a été initiatique, c’était un moment de ma vie où il y avait une séparation, un déménagement, l’arrêt de ma tournée, je n’avais plus aucune attache et tout était flou devant moi. Donc il fallait tout réécrire et redessiner. Mon quotidien aujourd’hui découle de cet album. C’est le nouveau chapitre d’un livre, un chapitre important où il y a un vrai bouleversement, une prise de conscience, un changement de paradigme. Enfin, c’est presque un acte, plus qu’un chapitre.

Pourquoi avoir décidé de l’appeler Peau Neuve ?

C’est la renaissance, la mue, une nouvelle femme dans une nouvelle peau… C’est ce que je voulais raconter.

Peux-tu me raconter l’histoire du titre “D’âme à âme” avec Meryem Aboulouafa ?

C’est justement quand j’étais dans le hammam et qu’il y avait cette femme qui me lavait le corps et qui me jetait des sauts d’eaux dessus. Je voyais mes peaux mortes partir dans le flot de l’eau. En fait, cette femme a vraiment impacté un truc en moi, j’ai senti qu’elle m’avait fait comme rituel de guérison et je me suis dit que j’avais envie de lui écrire un morceau d’hommage. Meryem Aboulouafa interprète cette femme en arabe.

La spiritualité est quelque chose d’important dans ta vie ?

Oui depuis toujours je dirais. La musique c’est très spirituel, c’est l’inspiration, le “spirit”. Etre connectée à quelque chose de spirituelle. Je ressens quelque chose depuis toujours lorsque je chante etc. Puis quand je suis sur scène je suis dans une espèce de bulle. L’acte de faire de la musique est très spirituel pour moi. Oui je suis très là dedans, mais c’est une spiritualité très personnelle, sans être dans une quelconque religion.

Peux-tu me parler des masterclasses que tu fais ?

Tout à fait, j’ai lancé ce projet car j’ai compris plein de choses par rapport à la légitimité en tant qu’artiste, comment se donner naissance, comment trouver sa place et réussir à exister. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont des freins créatifs et qui ne sentent pas légitime. Mon but est donc d’aider ces gens-là et de leur dire qu’ils peuvent réussir dans n’importe quel domaine artistique.

Tu es la petite fille de la célèbre poétesse Andrée Chedid. Ta grand-mère a-t-elle inspirée ta manière décrire ?

Je pense qu’elle m’a beaucoup influencée dans les textes. J’écris mes textes comme des poèmes avec des pieds, des rimes etc. Aussi, j’ai envie que l’on puisse lire mes textes et les entendre. Cette forme poétique me parle énormément.

Nach jouera le 18 mars 2025 à l’Olympia.

Inès Fakche