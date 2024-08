Louise Attaque et Grand Corps malade aux Nuits de Fourvière

Du 30 mai au 25 juillet, les Nuits de Fourvière ont animé la ville de Lyon. Nous avons assisté au concert de Louise Attaque et de Grand Corps Malade !

Cette année, le festival des Nuits de Fourvière a réuni près de 165 000 spectateurs. Les organisateurs se sont réjouis d’un taux de fréquentation record de 90,4%. Le festival se prépare d’ores et déjà pour son édition 2025 et précise que la programmation de cette prochaine édition sera annoncée à la mi-mars. Lors de cette édition 2024, nous avons assisté au concert de Louise Attaque et de Grand Corps Malade, on vous raconte !

Louise Attaque et Martin Luminet :

Le mercredi 5 juin au soir, l’amphithéâtre était plein à craquer pour le concert de Louise Attaque. L’auteur compositeur Martin Luminet a ouvert le bal et a assuré la première partie du show. Dès son arrivée sur la scène lyonnaise, l’interprète s’est dit ému de chanter dans la ville qu’il l’a vu grandir. De plus, le trentenaire a célébré la réédition de son premier album, Deuil(s), sobrement intitulée Après Deuil(s). Il a dévoilé son univers singulier et a réussi à donner le sourire à la foule grâce à son énergie débordante. Et puis, alors qu’il ne s’y attendait pas, le public a eu la surprise de voir débarquer sur scène Gaëtan Roussel. Les deux hommes ont partagé le titre “Silence”.

Martin Luminet ©Quentin Lafont – Les Nuits de Fourvière Gaëtan Roussel et Martin Luminet ©Quentin Lafont – Les Nuits de Fourvière

Lors du traditionnel changement de scène durant l’entracte, les spectateurs étaient bouillants et attendaient avec impatience Louise Attaque. Le groupe a mis le feu à l’amphithéâtre avec ses titres les plus célèbres tels que “J’t’emmène au vent”, “Ton invitation” ou “Les nuits parisiennes”. Les morceaux ont instantanément embarqué la foule. Après deux heures de show, Louise Attaque a terminé son concert dans la fosse.

Louise Attaque ©Quentin Lafont – Les Nuits de Fourvière Louise Attaque ©Quentin Lafont – Les Nuits de Fourvière

Nach et Grand Corps Malade :

Le jeudi 20 juin au soir, Nach (la benjamine de la famille Chedid) a assuré la première partie avec brio. Elle a interprété plusieurs morceaux de son quatrième album baptisé Peau Neuve. À travers ses textes poétiques et personnels, la jeune femme a fait voyager le public lyonnais. Écrites et composées au cœur des montagnes drômoises, cévenoles et marocaines, ces chansons trouvent les chemins d’une sincérité et d’une sérénité émouvantes.

Nach ©Paul Bourdrel – Les Nuits de Fourvière

Place ensuite au célèbre Grand Corps Malade qui est entré sur “J’ai vu de la lumière”. Dès les premiers mots de l’artiste à la voix chaude et immédiatement reconnaissable, le public était déjà en délire. Le chanteur a déployé les textes humanistes et sensibles de son huitième album Reflets avec une générosité débordante. Avec ce nouveau projet, le slameur porte un regard sincère sur sa vie et sur ce lien si fort tissé avec son public. Accompagné de ses six musiciens, il n’a eu de cesse d’échanger avec ses fans entre ses chansons, toujours avec une bonne dose d’humour.

Grand Corps Malade ©Paul Bourdrel – Les Nuits de Fourvière Grand Corps Malade ©Paul Bourdrel – Les Nuits de Fourvière

Inès Fakche