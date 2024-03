À l’occasion du concert de release de l’album Un Peu Pitoyable, aficia a pu s’entretenir avec le rappeur San-Nom. Il est revenu à nos côtés sur le contexte de création de l’album et son processus d’écriture. Découvrez son interview “sans filtre“ !

L’interview “Sans Filtre“ de San-Nom :

San-Nom, comment ça va en ce moment ?

Ça va très bien. Ça peut sembler bizarre parce que je viens de sortir un album de dépressif chronique, mais ça va vraiment bien.

Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta musique ?

Alors, je sais pas si je suis vraiment capable de me présenter moi car je me cherche toujours. Je pense que c’est vraiment bien de pas savoir qui on est, enfin c’est bien de savoir mais c’est mieux de ne jamais se dire qu’on a trouvé et de toujours pouvoir changer *rires*. Et moi, je me suis mis au rap, ça va faire 8 ans cette année. J’ai toujours écouté beaucoup de musiques en tout genre, beaucoup de chanson française et aujourd’hui, ma musique s’axe de plus en plus autour d’un cross-over entre le rap et la chanson française. Je peux pas vraiment nommer ce que je fais, mais je le fais avec plaisir !

San-Nom

Pourquoi ce nom d’artiste ?

En fait j’hésitais avec Booba mais c’était déjà pris *rires*. En vrai je pense qu’il ne faut pas chercher. Ça veut tout et rien dire, chacun peut en faire sa signification, comme les films de David Lynch.

On est ici pour la relaese party de ton projet Un Peu Pitoyable qui est sorti hier …

Pense bien aux guillemets sinon ça risque de pas être fou pour les lecteurs *rires*

… Pourrais tu nous présenter un petit peu le projet ?

C’est un projet qui me tenais à coeur depuis longtemps, un projet dans lequel je me livre sans filtre, donc l’interview tombe super bien ! J’ai traversé une rupture amoureuse et ça à été une occasion pour moi de créer des morceaux vraiment personnels. C’est tombé pile au moment ou je voulais faire quelque chose d’intime donc je me suis dit que c’était parfait. Du coup j’ai pu expulser toute cette période noire de ma vie qui a duré entre 6 mois et 1 an. Et aujourd’hui, ça va infiniment bien, le projet est sorti hier et j’ai pu faire la paix avec tout ça.

Un Peu Pitoyable – San-Nom

Tu la vis comment cette sortie ?

Tout est un peu étrange mais bien malgré tout. Il reste une chose qui me fait peur, ce sont les retours de ma famille que je n’ai pas encore eu. J’évoque des choses que je ne voulais pas spécialement qu’ils sachent, surtout qu’à cette période là, je les voyais en leur disant que tout allait bien pour moi. C’est vrai que tout le monde fait ça, cacher ce qui nous arrive à notre famille, mais là il y a quand même eu des trucs vraiment chauds. Mais je suis très content que ça sorte et que ça ait enfin pu sortir de ma tête.

Je dis souvent que l’écriture pour moi, c’est une envie primaire, un peu comme vomir ou aller au toilettes. À un moment il y a un trop plein et il faut que ça sorte. Et là j’ai tout sorti sans réfléchir à qui allait l’écouter ou à ce que les gens pourraient comprendre. C’était risqué, mais j’ai tout dit naturellement et ça m’a permis de faire la paix avec tout ça. J’ai aussi pu faire la paix avec la personne dont je parle dans ce projet la veille de la sortie. Donc tout est trop bien, là je suis trop heureux !

C’est la première fois que tu sors un projet si personnel, est-ce que c’était pas dur de se livrer de cette façon ?

Moi j’aime beaucoup les albums impudiques, que ce soit des albums de Guizmo ou même de Renaud qui ont fait ça quand ils traversaient des ruptures. Tiens c’est la première fois que je parle aussi tard de Renaud dans une interview *rires*. Je me disais depuis longtemps que ce serait bien que je le fasse. Après, à écrire c’était pas très compliqué car c’était vraiment au fond de moi à bouillonner que c’est sorti très rapidement. Mais malgré tout, ça fait 2 ou 3 mois que je prépare les gens autour de moi en leur disant « attention, tu vas découvrir des choses dont tu as pas idée« . Par contre, des inconnus, je ne le vis vraiment pas mal au contraire. Même, je ne pensais pas recevoir des longs messages me disant que j’ai mis des mots sur ce que les gens ressentent.

Tu ne t’attendais vraiment pas à recevoir ce genre de retours ?

Pas du tout, vraiment moi je ne m’attends jamais à rien. Je te jure, je me fais toujours un monde pessimiste dans ma tête pour que je sois rassuré si ça se passe mieux. Par exemple, on a lancé une cagnotte de précommande qui a explosé alors que le projet n’était même pas sorti. Je me disais vraiment qu’à tout moment les gens allaient pas du tout l’aimer et que j’allais recevoir des messages du genre « mais mec y’a la guerre dans le monde et tu t’es juste fait larguer par ta meuf, ferme là un peu« . Mais au final ça a vraiment parlé à énormément de gens !

C’était si inattendu que ça le succès explosif de cette précommande ?

Alors … On s’était dit la veille qu’on allait pas mettre de vinyles parce que c’est vraiment un autre genre de dépense. On avait prévu un budget de 800€ à atteindre en 3 semaines pour sortir des CDs et au dernier moment on s’est dit que c’était jouable de tenter les vinyles, on met la cagnotte a 2000€ et au pire on a rien à perdre, si ça remplit pas c’est pas grave. Et on a fait les 2000€ en 2 heures … Alors qu’on avait prévu 3 semaines. Aujourd’hui, la cagnotte est financée à 250% mais jamais de la vie je l’ai vu venir. C’est vraiment pas de la fausse modestie, non vraiment le jour du lancement, au bout de 10 minutes, on devait être à 11%, on s’est tous envoyé des messages dans l’équipe parce qu’on était sur le cul. Je m’attendais vraiment à passer 3 semaines à faire de la communication dessus pour que ça puisse voir le jour. Au final j’ai fais une story qui n’avait aucun sens et ça s’est remplit tout seul. Si ça marchait pareil pour les clochards y’aurait plus de faim dans le monde.

Peux-tu nous parler un petit peu des inspirations que tu as eu au travers du projet ?

Pour ne rien cacher, Renaud c’est ancré au fond de moi éternellement. J’ai aussi une inspiration musicale assez forte d’un groupe islandais qui s’appelle Sigur Rós. Je pense que si vous écoutez le groupe, y’aura deux ou trois morceaux où vous vous direz que c’est un peu lié. Il y a eu une période ou j’écoutais beaucoup le groupe, ils font des morceaux très atmosphériques, certaines personnes trouvent ça joyeux, d’autres les trouvent mélancolique et encore d’autres super triste. C’est un peu deep ouais j’avoue *rires*. C’est des longs morceaux de 14 minutes avec des grosses montées en puissance. Donc ouais je m’en suis pas mal inspiré et maintenant je fais chier tout le monde avec des grosses montées en puissance *rires*.

C’était voulu de revenir sur le devant de la scène avec un morceau comme ‘les plus beaux‘ qui est beaucoup plus personnel et sombre que tout ce que tu avais déjà pu sortir ?

Alors moi j’avais cette envie mais j’osais pas en parler aux gens de l’équipe parce que j’avais peur qu’ils me disent « tu veux mettre en ligne, le jour de l’an, un single de 8 minutes ou tu as envie de crever, peut-être stratégiquement c’est de la merde nan ? » et je me disais que justement, c’était le truc à faire *rires*. Mais au final ça a bien pris et surtout c’était aussi pour faire une cassure avec mon précédent morceau sorti cet été qui s’appelle ‘Pas de vieillesse‘, un morceau beaucoup plus léger et rigolo. C’était pour faire une cassure nette pour faire comprendre que je reviens avec un truc vraiment sérieux. C’est un peu drôle d’ailleurs car tout les morceaux du projet étaient prêt avant la sortie de ‘Pas de vieillesse’. Le projet existait déjà, j’avais pas encore fait toute la tracklist précise mais dans l’idée il était déjà né.

Donc le projet existe malgré tout depuis un certain moment ?

Touts les morceaux ont plus d’un an ! Il y a toujours ce laps de temps dans ma vie, je comprends jamais pourquoi je les sort pas directement *rires*.

Pourquoi ‘Les plus beaux’ n’est pas dans le tracklist final de l’album ?

Il sera présent sur les CDs ! Mais comme c’est un peu un morceau zéro de l’album, on s’est dit qu’avec les morceaux qui s’enchainent juste après, avoir un son de 8 minutes sans refrain en plus ça faisait peut-être too much et ça pouvait démoraliser des gens. Puis si les gens veulent l’écouter en amont, il est dispo malgré tout mais c’est un peu comme la possibilité de passer le générique sur Netflix. Si tu veux pas te taper les 8 minutes qui te donnent le contexte, tu peux écouter l’album et tu comprendras quand même.

Cover Un Peu Pitoyable

L’écriture de ce projet t’a vraiment permis d’accomplir une sorte de deuil de la relation que tu aurais pas pu avoir autrement ?

Oui clairement … C’est ce que je dis à tout le monde maintenant, si vous allez pas bien écrivez du rap et ça ira mieux *rires*. Le projet peut un peu se rapporter à un chemin de croix pour moi. J’ai beaucoup de chances d’avoir pu avoir une sorte de psychanalyse de ce genre.

Est-ce que tu voulais malgré tout pouvoir aider des gens au travers de ces morceaux ?

Ah non, vraiment pas … Là c’était que pour ma gueule. Sincèrement, j’avais besoin de le faire et même si c’était pas sorti ça aurait été pareil, juste j’en ai eu besoin pour moi. Je vais pas cacher que la majorité des morceaux je ne pensais même pas qu’ils allaient sortir un jour. J’avais juste besoin de les écrire pour faire sortir tout ça de ma tête. Après c’est tous les copains que j’ai autour de moi qui m’ont dit qu’il fallait que ça sorte absolument. Je me disais que ça allait intéresser personne…

Ton audience a-t-elle été perdu avec la sortie de ce projet ? Car malgré tout, Rien et Silence tes deux albums précédents sont très différents de celui-ci.

Non, je suis très content de ça ! Même, tu vois, on a enchainé ‘Pas de vieillesse’ et ‘Les plus beaux’ en terme de sortie et personne ne m’a rien dit. Tout le monde comprend tout, c’est assez fou. J’ai une petite communauté mais qui est hyper présente et qui comprend tout ce que je fais j’ai l’impression. Mais je pense que c’est parce qu’ils voient que je fais des morceaux comme ‘Barbapapa’ qui sont hyper débiles et d’autres sons beaucoup plus sérieux.

Moi je trouve ça vraiment bien car j’ai toujours eu peur d’être l’homme d’un morceau, mais au final les gens écoutent tout ce que je sors. Encore une fois, c’est une petite communauté mais c’est la meilleure chose d’avoir des gens qui comprennent mon propos. Puis pour ne rien cacher, faire Bercy demain, moi ça ne m’intéresse pas. J’accepterais de le faire que si c’est une grande réunion de copain *rires*.

Cover Silence Cover Rien

Maintenant que Un Peu Pitoyable est sorti, qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ?

Oula … Pour commencer ne plus jamais tomber amoureux. Non pour être sérieux, que ça reste comme ça, juste trouver un peu plus de dates de concert. Mais maintenant, on peut montrer avec l’engouement qu’il y a eu autour du projet que ça peut attirer du monde et on commence vraiment à être contacté par des festivals donc ça fait trop plaisir ! Là on commence à être vraiment à jour sur des futurs dates et je prends de l’avance pour la suite. Moi si ma vie peut continuer comme elle est maintenant, quand je vais bien c’est le mieux qui puisse arriver. Puis ne vous en faites pas, j’ai plein de morceaux rigolos qui arrivent derrière ! En concert, je vous jure que vous pouvez venir et que l’ambiance sera quand même à la fête !

C’est quoi ton morceau favori de l’album ?

C’est horrible car les deux qui me viennent en tête c’est les deux seuls que j’ai produis moi. Je pense à ‘A peine‘ et ‘De ma part‘, justement pour le côté montée en puissance dont je parlais plus tôt. En quelques sortes les morceaux les moins rap, ceux qui sortent le plus des sentiers battus.

Est-ce qu’on pourra attendre une version acoustique du projet comme tu avais pu faire pour Silence avec Silence Assourdissant ?

On y pense ! Il n’y aura probablement pas tout les morceaux mais j’aimerai bien qu’on fasse un genre de tiny deck, quelque chose dans cet esprit là. J’ai fais un concert Sofar Sounds avec certains sons de ce projet qui peut se rapprocher un peu de cette idée. Ça a bien plu, du coup je dois bientôt en refaire un normalement !

Album Silence Assourdissant

Aurais tu quelques mots à dire pour donner envie aux gens d’écouter le projet ?

En vrai, faites autre chose, allez écouter Renaud *rires*. Non mais sérieusement, je pense que ça peut faire du bien. J’avais peur qu’en faisant des morceaux aussi sombres, les personnes qui sont déjà au fond du trou puissent être encore plus mal, mais apparement c’est exactement l’inverse et ça fait se rendre compte qu’on est pas tout seul dans cette situation.