La pop sucrée de Little Animal fait des étincelles sur aficia. On a échangé avec la formation franco portugaise pour en savoir plus sur leur projet…

Le premier trimestre de l’année est souvent synonyme de rentrée pour beaucoup d’artistes et de label. C’est le cas du label Cookie Records qui présente Little Animal et son nouveau single “Dreams”, un titre pop coloré où la langue de Molière rencontre le portuguais. On a tout simplement voulu en savoir plus sur qui se cache derrière ce joli morceau…

Little Animal : l’interview…

Little Animal, c’est qui, c’est quoi ?

Nous sommes cinq parisiens qui concoctons une pop groovy et ensoleillée, en anglais et portugais. Notre musique se sirote comme un cocktail frais un soir d’été. On mixe plusieurs influences dans nos morceaux : disco, soul, French touch, bossa… Notre dernier single “Dreams” est sorti en janvier sur le label Cookie Records.

Cela fait maintenant quelques années que vous êtes dans l’industrie du disque. Combien de scènes et de tremplins à votre actif ?

Après avoir écumé les bars et café-concert lors de nos premières années d’existence, nous avons joué à partir de 2019 dans de plus grosses salles comme le Bus Palladium, le Supersonic ou encore L’international et fait une première date hors de nos contrées gauloises à Madrid avec Sofar Sounds. La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à tout cela, on espère au plus vite reprendre cette dynamique lorsque les concerts seront de nouveau autorisés.

Nous souhaitons surtout la réouverture des salles de concerts et de manière générale de tous les lieux culturels accueillant du public. Little Animal

Avec “Dreams”, on ressent comme un nouveau souffle. Avez-vous récemment changé votre façon de concevoir la musique, de la produire, de la réaliser ?

Nous avions enregistré le précédent EP en studio dans une veine pop indie. Pour “Dreams”, le processus a été différent, durant le premier confinement chaque membre à enregistré ses parties respectives en home studio pour produire une démo. Après ça, nous avons envoyé cette démo à Cookie Records. Ces derniers ont bien accroché sur “Dreams” et nous ont mis en contact avec Pallace, un de leur artiste maison pour produire et arranger le titre dans une couleur plus électro. Cette évolution s’est faite assez naturellement au sein du groupe et ce process de création nous correspond mieux. Nous souhaitons vraiment continuer dans cette direction et mettre également plus en avant notre chanteuse Julie dans une alternance de chant anglais-portugais, et pourquoi pas collaborer de manière plus régulière avec d’autres artistes.

Est-ce qu’en 2021, il y a une volonté de frapper plus fort ? Musicalement parlant !

Oui, clairement, nous voulons être beaucoup plus proactifs cette année. Des remix de “Dreams” sont en préparation, et nous avons pas mal de nouveaux morceaux sur le feu que nous avons hâte de finaliser et de faire découvrir. Que ce soit sur internet ou en live.

L’année 2021 est vraiment axée sur la composition à défaut de pouvoir faire des concerts et répéter tous ensemble de manière régulière, cette pandémie aura au moins eu cette ‘vertu’ là.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

De pouvoir refaire des concerts et retrouver ce contact avec le public qui nous manque terriblement. Mais au-delà de notre situation personnelle, nous souhaitons surtout, au plus vite, la réouverture des salles de concerts et de manière générale de tous les lieux culturels accueillant du public. La situation de détresse du secteur et de ces acteurs est juste innommable.

Et pour finir sur une note un peu plus légère, de pouvoir retourner boire un godet avec nos copains et copines au plus vite !

Little Animal – © José Encina

Little Animal – © Marion Blatter

Little Animal – © José Encina

