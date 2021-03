Après avoir partagé la scène aux côté de nombreux DJ, MOXO débarque avec un premier single : “Relive”. Présentation avec l’artiste électro de demain…

Il a eu la chance de faire des dizaines et des dizaines de clubs, de partager la scène aux côtés d‘artistes renommés comme Kungs, Lost Frequencies…

Après plusieurs expériences dans l’ombre, MOXO se dévoile enfin au grand jour. Entre douceur, énergie, sonorités électroniques teintées d’instruments à cordes et de fortes influences (Moby, Hanz Zimmer, Richie Hawtin), il dévoile un premier single, “Relive”. À cette occasion, nous avons posé cinq questions à MOXO…

MOXO : l’interview…

Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Moxo, je suis un DJ producteur venant de Paris, passionné de musique électronique depuis de nombreuses années. J’ai eu la chance de jouer dans beaucoup d’endroits entre Paris, Marseille et la Corse ! J’ai sorti mon premier morceau “Relive” sur toutes les plateformes le 26 février et un clip le 9 mars dernier !

Comment as-tu découvert la voix de MR.SCOTCH pour ton premier single “Relive”, faisant toute la beauté du morceau ?

J’ai rencontré Vincent (Mr Scotch) par l’intermédiaire d’un ami d’enfance qui me l’a présenté lors du 1er confinement. On ne pouvait pas bosser en studio, on a donc tout fait via visio. C’était assez particulier et surtout nouveau comme façon de travailler. Mais tout a été très vite car il a tout de suite cerné mes attentes lorsque je lui ai présenté mon projet. C’est quelqu’un de très talentueux avec qui j’apprécie vraiment travailler.

Comment décris-tu ton style musical ? C’est important pour toi de chercher à la fois l’aspect mélancolique et une partie plus électronique dans un morceau ?

Je produis avant tout de la musique électronique. Je n’ai pas de style à proprement parler mais ce que j’aime avant tout mettre en avant dans mes morceaux c’est la musique de conservatoire (piano, cordes…) en y ajoutant ensuite les sonorités électro. C’est ce mélange qui me plait et qu’on retrouve dans “Relive”. Je ne cherche pas à copier le style d’un artiste en particulier ; quand je produis je cherche surtout à composer ce qui me plaît et ce que j’aime c’est vraiment jouer avec ces différents genres.

Tu as partagé la scène avec de belles tête d’affiches par le passé (KUNGS, Møme…). Est-ce que cela t’a servi dans la suite de ta carrière ?

Oui bien sûr. J’ai eu la chance de partager la scène avec de grands artistes. Chaque moment a été unique et très enrichissant. Bien sûr, je dois dire aussi que ces expériences m’ont permis de gagner en notoriété. Je suis impatient de revivre ces moments cet été (j’espère) où vous pourrez notamment me retrouver au Delta festival à Marseille aux cotés de Carl Cox, Bakermat, Sean Paul, Hatik…

À défaut de pouvoir faire de la scène, tu fais quoi actuellement ?

Je produis en studio beaucoup de nouvelles musiques en ce moment. D’ailleurs mon prochain track va sortir avant l’été..!