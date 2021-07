Depuis 2015, Sebastián Yatra remporte tous les suffrages en France et à l’international. À l’occasion de la sortie de son dernier single “Pareja del Año” , l’artiste se confie en exclusivité à aficia.

Il n’y a pas un morceau qui n’est pas un tube dans la discographie du colombien Sebastián Yatra. Depuis 2015, tout ce qu’il touche se transforme en succès : de “Por fin te encontré” à “Bonita” avec Juanes ou encore son tout dernier tube “Pareja del Año”.

L’artiste aux 6 milliards d’écoutes sur sa chaîne YouTube revient pour aficia sur son succès, sur la musique latine en France et sur ses multiples collaborations…

L’interview en 5 questions…

Bonjour Sebastián ! Les compteurs s’affolent encore avec ton dernier clip “Pareja del Año”. Quelle est la recette pour que ça fonctionne systématiquement ?

Tout d’abord, je pense mettre tout mon cœur à chaque projet que je lance. Je ne pense pas qu’il y ait un grand secret, outre le travail acharné avec des niveaux élevés d’exigences. J’aime chaque chanson et tout le processus qu’il exige : paroles, production musicale, clip, communication, relations avec les médias…

Est-ce qu’avoir un physique avantageux t’a aidé à décrocher des opportunités à un moment donné dans ta vie ?

😀 C’est une question intéressante. Je préférerais penser que mon art, mes chansons et mon talent soient la clé pour obtenir de nouvelles opportunités. Cependant, je travaille tous les jours en suivant un programme spécifique et des objectifs, et je dirais que j’ai une alimentation saine.

Tu fais partie de cette vague d’artistes latino qui ont fait que la musique latine s’est exporté à travers le monde depuis quelques années maintenant… Quelque part, te rends-tu compte que tu as marqué l’industrie du disque ?

Sans doute que la musique latine traverse un grand moment globalement. Les artistes de différents pays à travers notre continent montrent les styles créatifs de notre culture. Pour moi, c’est un honneur d’être reconnu comme faisant partie de ce mouvement ! Je me sens chanceux de faire partie d’une génération qui essaie de changer le monde à travers la musique.

Que peux-tu nous dire à propos de tes fans Français ?

J’ai toujours eu un lien fort avec la France. Mes parents ont vécu à Paris pendant un certain temps, nous parlons tous un peu français parfois… C’est un objectif qui me tient à cœur de pouvoir me développer au sein du marché français et de partager ma musique avec un pays dont je me sens si proche.

Est-ce qu’il y a des choses que tu n’as pas encore faites et que tu aimerais faire ?

Bien sûr, j’ai eu l’occasion de collaborer avec de nombreux artistes qui ont été une source d’inspiration pour moi, et avec qui je partage au quotidien : Ricky Martin, Fonsi, Jonas Brothers, Michael Bublé, Gary Barlow, Daddy Yankee, également avec mon dernier album Pareja del Año mon partenaire Mike Towers ou Guaynaa (Chica Ideal)… C’est toujours un plaisir de partager des expériences et de la musique avec mes collègues. À l’avenir, je voudrais travailler avec Ed Sheeran.