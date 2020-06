Two Sparks en interview : “Être capable de tout faire apporte une liberté sans précédent”

Rencontre découverte avec Two Sparks. Un tandem prometteur qui navigue entre pop et électro. Confidences sur aficia.

Two Sparks, l’alliance de deux frères, deux talents ‘made in France’ ! Une belle alliance que nous avons eu l’occasion de découvrir avec le titre “I Don’t Wanna Miss It” durant le confinement…

C’est avec beaucoup de curiosité et une envie folle de mieux connaître Two Sparks et ses envies pour l’avenir que nous lui avons proposé d’échanger avec nous. Alors, après sa playlist exclusive, place aux confidences !

Two Sparks : l’interview !

Pour commencer, comment présenter Two Sparks au public et à nos lecteurs ?

Two Sparks c’est l’histoire de Pablo et Lucas, deux frères qui ont toujours été guidés par le rêve d’entendre une foule scander les paroles de leurs chansons. Mais c’est également un projet qui concrétise des années de travail et de recherche d’une identité sonore !

Effectivement, nous sommes passés par pas mal de projets communs avant d’en arriver à Two Sparks. Ils nous ont permis de nous guider vers ce qu’on voulait être et faire. Pour résumer, Two Sparks aujourd’hui c’est un duo produisant sa propre musique de A à Z pouvant globalement être qualifiée de pop, entraînée par une voix puissante mais surtout par de fortes émotions.

Lorsque nous sommes dans notre processus créatif, que ce soit joyeux, triste ou mélancolique, on veut que l’émotion soit réelle et captée par les auditeurs, et cela vaut pour nos lives.

Sauf erreur de ma part Two Sparks c’est bien l’alliance de deux frères… Pas trop difficile de travailler en famille ?

Honnêtement on ne peut pas se plaindre de notre relation ! Nous sommes assez matures pour faire la différence entre notre projet et le fait que nous soyons frères. Il y a des moments pour tout, il faut juste savoir lorsqu’on peut se permettre de se comporter juste comme deux frères, ou comme des associés !

La passion, l’envie et le goût du travail sont sûrement les moteurs qui nous animent ! Two Sparks

Avant de proposer votre univers actuel vous avez eu l’occasion de largement de faire preuve de votre talent. Mais c’était sous une autre orientation musicale… Comment en venir à votre ADN d’aujour’hui et pourquoi cette mutation ?

Effectivement à la base on vient du Rock. La mutation s’est faite assez naturellement, dans le sens où plus on grandissait, plus notre univers musical s’est élargi. Il y a eu un point de rupture dans notre dernière formation, on voulait créer un nouveau projet en repartant de zéro et avec toutes nos influences musicales du moment. Il y a également eu une sorte de lassitude au niveau du rock, nous avions fait beaucoup de scènes, plusieurs EP, et nous étions vraiment désireux d’aller vers quelque chose de nouveau.

Pour proposer au public votre premier EP sous le nom de Two Sparks vous avez travaillé durant un an. Vous pouvez nous expliquer votre méthode de création ?

Pour ce premier EP, la méthode de travail a été assez différente de celle de maintenant. C’était Pablo qui écrivait toutes les chansons et les mélodies afin d’avoir une base solide. On choisissait ensuite les chansons que l’on voulait approfondir et travailler en détail ensemble, qui finissaient par donner les versions finales. À cette époque, tout partait uniquement de l’écriture.

De cette retraite créatrice, vous avez eu l’occasion de faire naître une centaine de titres. Vous avez tourné à quoi pour être aussi prolifique ?

La passion, l’envie et le goût du travail sont sûrement les moteurs qui nous animent !

Votre voyage aux États-Unis est-il une source d’inspiration dans ce premier EP ? Et au-delà de ce voyage, quel est le message central de ce premier format ?

Au-delà de ce voyage, les États-Unis sont une grande inspiration sur plusieurs niveaux. En termes de production, de lives mais également de ‘mindset’. Effectivement, on se sent assez proche de cette culture dans la manière d’aborder un projet de vie, d’accepter les échecs, de recommencer, d’aller au bout de nos rêves. Ce sont des manières de penser qui nous animent et qui nous permettent d’avancer chaque jour un peu plus qu’hier.

Au niveau du message central de ce premier format, il n’y en a finalement pas un de précis. Ce sont les histoires d’une personne racontées en chansons. Désillusion amoureuse, questionnements parfois existentiels, les thèmes abordés n’ont pas de limites.

Two Sparks c’est des chansons qui vont vous rester en tête,

parfois qui vont vous faire pleurer et un live dont vous vous souviendrez. Two Sparks

Vous êtes derrière chaque particule du projet : chant, composition, production, arrangements… Cela est compliqué de faire tout ou c’est une véritable liberté utile à la conception de votre projet ?

C’est à la fois les deux. Être capable de tout faire apporte une liberté sans précédent. Nous ne dépendons de personne, nous sommes libres de traduire les idées que l’on a en tête de manière indépendante. Ce sera toujours un avantage d’avoir une palette de savoir faire aussi large que possible. Toutefois, avoir des gens présents pour aider dans toutes les autres facettes que représente un projet musical (la com, les tournées…) sera toujours bénéfique pour être à 100 % dans le processus créatif.

Votre projet vous en faites la présentation avec “I Don’t Wanna Miss It”. Quel est le message de ce titre et que représente-il pour vous ?

“I Don’t Wanna Miss It “ peut être la représentation d’une relation amoureuse. Il y a des hauts, des bas, mais avec la volonté de faire mieux, de ne pas manquer une belle histoire d’amour. C’est pour cela qu’on a voulu nuancer la chanson par une voix très mélancolique mais avec un rythme entraînant et des mélodies entêtantes.

Ce premier titre est-il la parfaite carte de visite pour présenter Two Sparks ? Comment vous souhaiteriez décrire votre univers ?

Ce titre n’est pas forcément la parfaite carte de visite pour représenter le projet mais plutôt la première. En effet l’univers Two Sparks ne peut pas se résumer à une chanson mais plutôt à un tout qui est en train de se créer.

Pour le définir, on pourrait dire que Two Sparks, c’est des chansons qui vont vous rester en tête, parfois qui vont vous faire pleurer et un live dont vous vous souviendrez.

Ce titre est donc le porte drapeau de votre futur EP. Vous avez déjà une date de sortie pour le format ?

Pour l’instant il n’y pas de date de sortie officielle mais c’est en préparation !

Un univers musical et une couleur artistique est souvent le résultat d’influences… Quels sont les artistes qui vous influences dans votre travail ?

Selon nous les influences d’un projet viennent de tout ce que l’on a écouté depuis qu’on est petit. Pour nous, ça passe aussi bien par des artistes beaucoup plus anciens (Springsteen, ACDC, Bowie, Jackson…) comme plus récents (Ed Sheeran, The Chainsmokers, Dua Lipa, Bruno Mars, Dj Snake…).

Si vous deviez donner envie au public de vous écouter avec seulement trois mots…

Émotion, intensité et passion…

Pour terminer notre rencontre. aficia aime être dénicheur de talent… Si vous aviez un nouveau talent à faire découvrir ?

On vous invite à découvrir Sheli- Rose c’est une artiste française basée sur Paris. Vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureux ce son timbre de voix et de son univers, elle est très active alors allez la découvrir !