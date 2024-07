Musilac 2024 : le grand récap !

Du 10 au 13 juillet 2024 a eu lieu le Musilac sur l’esplanade du lac du Bourget, dans le département de la Savoie. Nous y étions le samedi, on vous raconte !

Durant quatre journées et soirées, l’esplanade du lac du Bourget a de nouveau accueilli le Musilac. Un festival dont nous avons eu la chance de couvrir le samedi 13 juillet. Au programme de cette édition 2024, de nombreux artistes et groupes talentueux de tous styles musicaux confondus, trois scènes et surtout beaucoup de bonne humeur ! Cette année, 100 000 festivaliers se sont réunit pour l’amour de la musique.

Les deux scènes principales Lac et Montagne ont reçu les artistes les plus connus. Du côté de la troisième scène le Korner, plusieurs artistes émergents se sont succédés. De nombreux curieux sont venus écouter les artistes tremplins durant le festival. Le 13 juillet restera parmi les grandes journées de Musilac. La date affichant complet trois semaines avant l’événement, les organisateurs annoncent la mise en vente de 500 places supplémentaires la semaine du festival.

Retour en images sur les têtes d’affiches de l’ultime soirée :

Les shows se sont enchainés en un temps record sur les scènes Lac et Montagne, sous un beau ciel bleu. Charlotte Cardin a ouvert le bal à 18 heures en parlant du Musilac comme “comme du plus beau festival du monde”. La chanteuse et compositrice canadienne a chanté ses titres préférés.

Charlotte Cardin ©Inès Fakche

Par la suite, la chanteuse Jain s’est produite sur la scène Lac. Le public a pu chanter à tue-tête avec la jeune femme plusieurs de ses chansons comme “Makeba” ou “Come” !

Jain ©Inès Fakche

Gossip, commence son show expliquant que « c’est très difficile de jouer après Jain ». Le groupe mené par Beth Ditto n’a pourtant aucun mal à emmener son public avec ses titres les plus célèbres.

Gossip ©Inès Fakche

Le célèbre rappeur Macklemore a joué devant des milliers de personnes. De nombreux fans l’attendaient avec impatience dans la fosse au plus proche de la scène, certains avec des pancartes ! Leur idole a chanté plusieurs de ses titres tels que “Can’t Hold Us”, ou “Thrift Shop”. Le grand moment de ce show restera la venue surprise de Tones and I dès les premières minutes du concert.

Macklemore ©Inès Fakche

Tones and I ©Inès Fakche

Après une fête endiablée, Justice a pris possession de la scène Montagne pour un spectacle son et lumière impressionnant. Rouge, bleu, vert, jaune… Les projecteurs ont brillé dans le ciel d’Aix-les-Bains. Chaque titre a été interprété avec une mise en scène différente, faisant de ce show un moment inoubliable.

Justice ©Inès Fakche

Le festival aixois sera bien de retour du 9 au 12 juillet 2025 !

Inès Fakche