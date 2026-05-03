Musilac 2026 avec Gorillaz, Katy Perry, Charlotte Cardin, Orelsan…

Plus que deux mois avant le lancement de Musilac 2026 ! Le festival se tiendra du 9 au 12 juillet, au bord du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Une programmation exceptionnelle, mêlant artistes français et internationaux.

Musilac est l’événement tant attendu par les festivaliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien au-delà. Installé dans un cadre naturel unique, entre lac et montagnes, le festival offre une expérience à part entière. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent pour vivre quatre jours de concerts en plein air.

Une programmation de plus de 40 artistes et groupes qui traverse tous les styles musicaux. Pop, rock, funk, rap, électro… Entre grands noms de la scène internationale, figures majeures de la musique francophone et artistes émergents, ces quatre jours s’annoncent intenses.

Une programmation riche et éclectique

Une chose est sûre, la programmation 2026 est légendaire ! Parmi les têtes d’affiche internationales, Katy Perry promet un show pop spectaculaire, tandis que Gorillaz déploiera son univers unique mêlant rock alternatif, hip-hop et électro. Le groove de Jamiroquai résonnera sur l’une des scènes du festival le 11 juillet.

Côté scène francophone, le public retrouvera des artistes incontournables. Orelsan présentera son tout nouveau spectacle, encore plus visuel et fort, et s’imposera comme l’un des grands rendez-vous rap du week-end. Le duo Bigflo & Oli fera chanter les foules avec ses titres phares, tandis que Feu! Chatterton offrira une parenthèse poétique et puissante, portée par son rock littéraire.

La scène électro et pop ne sera pas en reste. Lost Frequencies enflammera le public avec ses sets mélodiques, tout comme Cassius, figure emblématique de la French Touch. Yelle apportera son énergie pop décalée et festive, parfaite pour les soirées d’été au bord du lac.

Des billets encore disponibles

Musilac 2026 fait aussi la part belle à la nouvelle génération d’artistes. Des artistes comme Zélie, Solann, Styleto ou encore Danyl viendront défendre leurs univers et séduire un public en quête de découvertes. Par ailleurs, les talents sélectionnés pour le programme tremplin Musilac seront également dévoilés prochainement, le 14 mai.

Entre shows grandioses, concerts plus intimistes et belles découvertes musicales, Musilac confirme une nouvelle fois sa capacité à rassembler tous les publics. Alors si vous n’avez pas encore vos billets, ou si vous souhaitez plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival : Musilac 2026 – site officiel. Attention, le samedi 11 juillet est complet.

Aficia couvrira l’intégralité du festival pour vous faire vivre Musilac 2026 au plus près.

Inès Fakche