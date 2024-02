Molière, Le Spectacle Musical : Une comédie musicale immanquable !

Le samedi 10 février dernier, aficia était présent au Dôme de Paris pour assister au phénomène ‘MOLIÈRE, LE SPECTACLE MUSICAL’. On vous donne notre avis !

Dernière ligne droite pour les représentations de la comédie musicale de Dove Attia – ‘MOLIÈRE, LE SPECTACLE MUSICAL’. Le spectacle a succès qui occupe le Dôme de Paris depuis le 7 novembre 2023 est sur sa dernière ligne droite. Il prendra la route pour une tournée francophone qui s’annonce mémorable dès début mars ! Au total, ce sera 30 personnes sur scène, + de 150 personnes sur les routes, 12 semi-remorques pour transporter le splendide décor et les 350 costumes. L’occasion pour nous de découvrir l’univers de Molière avant leur dernier au revoir à Paris !

Un show dynamique de 2h20 !

Il était compliqué de garder la surprise malgré la forte présence d’extraits sur les réseaux sociaux. Finalement, la mission fut réussie ! La première surprise fut le décor, imposant mais si réaliste. S’en est suivie de la cohérence juste entre les costumes d’époque et les musiques devenues de véritable hymne. Le tout est porté par une énergie débordante qui se maintient tout le long. Cette expérience immersive a transporté une salle (presque complète) pendant 2h20 dans les années 1642.

Rien n’est trop grand pour Dove Attia et il nous l’a prouvé à nouveau avec cette comédie musicale. Les imposantes infrastructures, les passerelles en élévation, la technique utilisée pour les jeux de lumière et d’ombres… Chaque chose est à sa place, millimétré par les discours des artistes et les chorégraphies des danseurs. On en oublie que nous sommes de simples spectateurs lorsque Molière (joué par Petit Tom) passe dans le public. Son titre “Tu finiras par tomber” résonne alors en dehors de la scène pour un moment mémorable. La barrière avec le public est franchie. Cela montre la modernité de ce show à se renouveler autant dans le fond que dans la forme. C’est frais, innovant et surprenant !

Un casting d’exception avec Lou, PETiTOM, Abi…

Nous voulons aussi saluer les artistes sélectionnés pour interpréter les personnages phares. Des noms pas si inconnus du grand public pour certain… PETiTOM est MOLIERE, MORGAN est MADELEINE BEJART, ABI est PRINCE DE CONTI, LOU est ARMANDE BEJART…

La force de l’interprétation dans l’Opéra Urbain réside dans l’usage innovant du slam pour former le discours, la modernisation des sujets abordés (amour interdit, place de la femme, deuil…) et la simplicité et l’efficacité de la narration. Ces aspects permettent à l’histoire de résonner avec humour par moment tout en restant fidèle à son contexte historique ! Un exercice qui n’est pas si simple…

Crédit : Océane Dago Crédit : Océane Dago

De ce show, nous avons également apprécié le fait que chaque artiste a la possibilité de se mettre en avant à travers une prestation. Un exemple marquant est la performance d’Abi sur le titre « Regardez-Moi ». Un piano-voix qui prend une envolée inattendue… comme pour « Moi je veux » de Shaïna Pronzola. Le clou du spectacle reste évidemment le tableau final avec le titre “Rêver j’en ai l’habitude”. Une explosion d’acrobatie, d’une chorégraphie fédératrice et d’une présence chaleureuse. Toute la troupe se rejoint, heureuse de finaliser le spectacle main dans la main !

C’est émouvant et ça dépasse même les frontières françaises puisque quelques personnes dans la salle étaient étrangères. Preuve en est que le succès ne fait que commencer…

MOLIÈRE, LE SPECTACLE MUSICAL en tournée dans toute la France !