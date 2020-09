Achile brille en session live avec “Vie normale”

Le jeune rappeur Achile donne une nouvelle dimension à son titre “Vie normale”. C’est à savourer sur aficia.

Tout juste majeur et une carrière qui se dessine doucement. À 18 ans, Achile balance un vent d’air frais dans le paysage rap français, misant sur une qualité de texte indéniable et une voix captivante. Son premier clip, “Kappa”, cumule plus de 2 millions de clics, streams et vues confondus.

Et le jeune artiste était revenu à la fin du mois d’août avec le clip de “Vie normale”, un nouveau single à la mise en scène créative, au propos intimiste et relativement intelligent. C’est donc en session live qu’on le retrouve désormais sur ce titre, avec une nouvelle dimension acoustique violoncelle et piano. Achile donne encore plus d’ampleur à ces doutes, à cette nouvelle vie, à cet avenir plein d’espoir mais aussi fragile.

Découvrez “Vie normale”, la session live d’Achile :