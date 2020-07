Aloïse Sauvage au sommet du Théâtre du Châtelet pour un live vertigineux !

‘Live Me If You Can’ revient avec une nouvelle vidéo dans laquelle Aloïse Sauvage prend de la hauteur pour interpréter plusieurs titres de son album Dévorantes… C’est à découvrir sur aficia.

Chaque semaine, l’équipe de ‘Live Me If You Can’ met en lumière un artiste lors d’un showcase inédit diffusé sur YouTube. En haut d’un phare, au Trianon et même sur un voilier, la production fait preuve d’inventivité pour ses invités tels que Chiloo, Fakear, le groupe féminin L.E.J ou encore Chilla et nous surprend sans cesse avec les lieux insolites choisis pour enregistrer les lives.

Aloïse Sauvage au sommet

Après avoir performé sur le toit d’une maison pour son clip “Méga Down”, Aloïse Sauvage se retrouve une nouvelle fois au point culminant d’un célèbre bâtiment parisien, mais pas n’importe lequel… Direction le toit du mythique du Théâtre du Châtelet offrant une vue imprenable sur Paris.

C’est face à la Tour Eiffel que l’artiste débute cet évènement musical avec son titre “À l’horizontale”, un moment qu’elle poursuit avec “Omowi”, “Toute la vie” avant de conclure par “Si on s’aime” qu’elle interprète à l’heure du coucher de soleil, ce qui rend cet instant singulier encore plus brillant…

Découvrez ‘Live Me If You Can’ avec Aloïse Sauvage :