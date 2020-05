Aslove et Franky font table rase des problèmes avec “Boom Boom”

Plusieurs mois après la parution de son dernier single, Aslove est de retour avec le radiophonique “Boom Boom” à écouter d’urgence sur aficia !

En 2017, le Disc jockey français Aslove s’est fait remarquer à la suite de la réalisation d’un brillant remix du tube “Bon Appétit” de Katy Perry. Cette année là, il dévoilait également ses premiers titres, une version modernisée de “Put Your Records On” interprétée initialement par Corinne Bailey Rae puis “So High”.

Rapidement, la notoriété de l’artiste va dépasser les frontières de l’Hexagone grâce à des collaborations internationales et des sons ambitieux et prometteurs d’electro et tropical-house. Prolifique, Aslove opère son come-back avec une composition originale intitulée “Boom Boom”.

Un appel à la fête

Aslove inscrit incontestablement “Boom Boom” dans la lignée de ses précédents singles. Énergique et dansant, le titre se révèle imparable, souligné par un rythme up-tempo. Et afin de sublimer la mélodie, l’artiste peut compter sur la voix suave et solaire de la chanteuse britannique Franky.

“Ils disent que nous nous inquiétons trop / Quand tu vis dans la pression / Tout est si rapide / Donc ce soir / Nous abandonnons cela” entonne d’emblée Franky. D’une grande fraîcheur et revêtant par ailleurs des allures de tube, “Boom Boom” évoque ces soirs de fête où l’euphorie et la légèreté sont les maîtres-mots. Des moments appréciables au cours de quotidiens parfois trop stressants et parsemés d’embûches.

Écoutez “Boum Boum”, le nouveau single d’Aslove :