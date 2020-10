Clip “Ensemble” : Eskemo et Jena Lee se retrouvent 10 ans après

Eskemo et Jena Lee se retrouvent sur “Ensemble” et c’est à découvrir sur aficia.

C’est un retour qu’on n’imaginait même plus possible. Dix ans après avoir collaboré ensemble sur “Éternise-moi” et après avoir longuement teasé leur retour sur les réseaux sociaux, Eskemo et Jena Lee s’offrent à nouveau un duo événement. Et c’est toujours aussi rock !

“Ensemble” signe une nouvelle aventure, celle de Manichéisme, nom donné au nouvel album forcément très rock, du groupe qui sortira le 23 octobre prochain. Jena Lee travaille quant à elle également sur un nouvel album à paraître prochainement.

Découvrez le clip “Ensemble” d’Eskemo et Jena Lee :