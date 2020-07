Flo Delavega à la recherche du “Printemps éternel”

Comme son ami Jérémy Frerot, Flo Delavega fait son retour en musique avec “Printemps éternel”, premier extrait d’un album à venir.

Première TV en 2014 dans ‘The Voice’ en tant que Frero Delavega, puis un premier album récompensé par un disque de diamant (500.000 albums vendus), un deuxième l’année suivante (300.000 galettes écoulées). C’est allé c’est très vite, trop vite ?

Ce qui est sûr, c’est que le groupe décide de mettre fin à sa carrière en 2017. Jérémy Frerot se lance alors en solo (“Tu donnes”, “L’homme nouveau”). Alors que Jérémy écrit actuellement son deuxième album, Florian tente à son tour d’imposer son répertoire.

À la recherche du dépassement de soi

Un retour qui en a surpris plus d’un. Alors qu’on pensait qu’il ne reviendrait plus à la musique, Flo Delavega annonce son retour après avoir pris beaucoup de recul face au succès et ces dernières années. Il semble avoir trouvé ce fameux équilibre entre sa paternité, son besoin d’être davantage proche de la nature et son désir de faire de la scène.

Il dévoile ainsi un premier single, synonyme d’un renouveau. Avec “Printemps éternel”, Flo Delavega raconte le fait de se construire la vie qu’on désire, se rapprocher de son rêve, atteindre ses objectifs tout en allant chercher le meilleur de soi-même. L’artiste fait ce qu’il a toujours aimé faire, allier la chanson à la pop avec des touches reggae qui lui vont si bien.

Découvrez “Printemps éternel”, le premier single de Flo Delavega